Anaokulu bahçesine giremeyen veli öğretmeni yumrukladı! Miniklerin gözü önünde yaşandı

10 Eylül 2024 17:50 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:54

Mardin'de anaokulu bahçesine ana kapıdan giremeyen veli öğretmen tarafından anahtarın kendisinde olmadığı için başka kapıya yönlendirilince kavga çıktı. Velinin çevredeki çocukları bile umursamadan öğretmeni yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.

Mardin Mazıdağı'nda bulunan Hediye Alay Aktaş Anaokulunda veli ile öğretmen arasındaki kavga kameraya yansıdı. Okul bahçesine giremeyen veli, çocukların gözü önünde öğretmenlerini yumrukladı. Yaşanan olay sonrası protesto düzenlendi.

OKULA GİRİŞ SEBEBİNDEN VELİ VE ÖĞRETMEN KAVGA ETTİ

Olay iddiaya göre velinin ana kapıdan okula girememesiyle başladı. Nöbetçi öğretmen Y.E. okula bahçedeki ana kapıdan girmeye çalışan veliye anahtarın kendisinde olmadığını, diğer kapıdan girmesi gerektiğini söyleyerek başka kapıya yönlendirdi. Bunun üzerine okulun bahçesine diğer kapıdan giren veli ile öğretmen arasında tartışma çıktı, veli öğretmeni yumrukladı.

VELİNİN KARDEŞİ DE KARIŞTI

Velinin kardeşinin de karıştığı kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi. Durumun bildirilmesi üzerine okula sevk edilen polis ekiplerince veli ve kardeşi gözaltına alındı. Öğretmene Mazıdağı Devlet Hastanesinde darp raporu verildi. Okulun bahçesinde yaşanan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.



PROTESTO DÜZENLENDİ

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, beraberindeki sendika üyeleri ile okulun önünde yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınadıklarını ve lanetlediklerini belirtti.

Demir, "Eğitimcinin itibarını artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirlerin alınması gerekir. Bu menfur olayın takipçisi olacağız." dedi.