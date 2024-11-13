Anaokulunda akılalmaz olay! Çığlıkları duyan yatakhaneye koştu!

13 Kasım 2024 12:50 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:58

Konya'da özel bir kreşte meydana gelen olayda 3 yaşındaki B.A.C, uyuduğu sırada 4 yaşındaki M.U.S adlı çocuğun saldırısına uğradı. M.U.S, yatağın yanına yanaşıp 3 yaşındaki uyuyan çocuğu bir anda ısırmaya başladı. Çığlıklar üzerine yatakhaneye gelen öğretmenler M.U.S'yi güçlükle ayırabildi. Vücudunu çeşitli yerlerinden ısırılıp, yaralanan B.A.C'nin ailesi durumu öğrendikten sonra şikayetçi oldu. İşte tüm detaylar...

Konya'da özel bir anaokulunda meydana gelen olay şoke etti. 24 Nisan yaşanan olayda kreşin yatakhanesinde uyuyan çocuklardan 4 yaşındaki M.U.S., yerinden kalkıp, B.A.C'nin yatağına gitti. M.U.S., B.A.C'nin yatağına çıkıp bir anda 3 yaşındaki B.A.C'yi ısırmaya başladı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN YATAKHANEYE KOŞTU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; çocuğun çığlıkları üzerine yatakhaneye gelen öğretmenler, M.U.S'yi güçlükle ayırabildi. Vücudunda yaralar oluşan B.A.C., hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

SALDIRIYA UĞRAYAN ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

B.A.C'nin ailesi konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde saldırgan çocuk M.U.S'nin annesi Gizem Nur S. (30), okul idarecisi Sadettin K. (31) ile öğretmenler Enise Ü. (23) ve Güner E. (35) hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

AKRAN ZORBALIĞI

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda şüphelilerin B.A.C'nin uğradığı akran zorbalığında kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Şüpheliler Asliye Ceza Mahkemesince hakim karşısına çıkacak.