Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi: Vatandaşların zor anları

12 May 2024 17:46 - Güncelleme : 12 May 2024 17:50

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak Elazığ’da etkili oldu. Akşam üzere başlayan doluyla karışık gök gürültülü sağanak yağmur, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar adeta dereye dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren 13.05.2024 Pazartesi akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.