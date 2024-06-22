Diyarbakır ve Mardin'deki anız faciasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

22 Haziran 2024 17:07 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:13

Diyarbakır ve Mardin'de faciaya neden olan yangında bilanço ağırlaşıyor. Yangında yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde önceki gün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.

11 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

Detaylar geliyor...