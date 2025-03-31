Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, geçtiğimiz günlerde göğüs ağrısı ve tansiyon problemi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla getirildiği Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün anjiyo olan Polat'ın, tedavisi tamamlandı. Polat, hastaneden taburcu edilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.