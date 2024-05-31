Ankara başta olmak üzere 11 il için sarı alarm verildi! İşte Meteoroloji'nin 31 Mayıs hava durumu tahmini...
Meteoroloji'nin 31 Mayıs hava durumu tahminine göre Ankara başta olmak üzere 11 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Mayıs hava durumu tahminine göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SEL, SU BASKINI, YILDIRIM...
Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıdı.
SARI ALARM
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller; Ankara, Amasya,Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat ve Kırıkkale.
İŞTE 31 MAYIS İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu
VAN 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 35°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu