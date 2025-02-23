Ankara eksi 10 dereceyi gördü: Kuğulu Park’ın havuzu dondu

Ankara’da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kentin simge noktalarından olan Kuğulu Park’ın havuzunda yer yer donmalar meydana geldi.

Soğuk ve karlı hava tüm yurdu etkisi altına alırken Ankara'da da etkili olan kar yağışının ardından ayaz etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.

HAVUZ DONDU

Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park’ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi.

Park’ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.