Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım 2026 ilçe listesi açıklandı

Ankara'da 11, 12 ve 13 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerine ilişkin program belli oldu. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan takvimde Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı ve Keçiören ilçelerindeki farklı cadde, sokak ve yerleşim alanları yer aldı. Çalışmaların üç gün boyunca farklı saat aralıklarında gerçekleştirilmesi planlanırken, bazı bölgelerde kesintilerin sabah saatlerinde başlayacağı, bazı adreslerde ise öğleden sonraya kadar devam edeceği bildirildi. Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım ne zaman bitecek? İşte kesinti saatleri…

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12-13 KASIM 2026

ALTINDAĞ:

11 Kasım 2026 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka ve Bekpınar Yolu caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09:30 ile 15:30 arasında A, Kerpiç, Hıdırlar, Kirazoğlu, İnler, Alahacılı, Büyükkonak, Karailyas, Yukarı Toydemir, Esen, 555, Okul Özyurt, Yaprakbayırı, Bahçecik, 100. Yıl, Köprü, Avdanlı, Giriş, 1021/1, Tepe Üstü, Aşağı Toydemir, Sarıkaya Türktaciri, Yaralı, Aşağı Türktaciri, Adatoprakpınar, Hacimuslu, Beşköprü, 1651, Karabenli, Merkez, Yukarı Kocahacılı, Ördekgölü, 252, 1755, Saraycık, Evliyafakı, Kabak, Aşağı Kocahacılı, Sabanca, Tepe Altı, Soğulca, Kavak ve Ilıca caddelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 15:30 ile 17:00 arasında Görücüler, Celal Esat Arseven, 34, Sarıyar, 11, Eğribucak ve 14 numaralı sokaklarda elektrik kesilecektir.

Saat 09:30 ile 11:30 arasında Şekerli, Celal Bayar, 104, Ziraat, Sağlık 3, Sağlık 2, Ziraat 1, Sağlık 4, Menderes, Ziraat 2, Abdulkadir Karaca, Abdulkadir Karaca 1, Gümüşpala, Tarım ve Sağlık caddelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09:00 ile 10:30 arasında Çakıltaş, Cephe, Altınpark, Bebek, Arılık, Şehit Ömer Halisdemir, Çağdaş, Şehit Mustafa Baş, Çağrı, Kovan ve Arama sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 11:00 ile 12:30 arasında Erkadın, Şehit Bülent Ay, Eğmeli, Emniyet, Çevreli, Duygulu, Gar, Gökyüzü, Firuze ve Şehit Mustafa Baş caddelerinde kesinti yapılacaktır.

12 Kasım 2026 tarihinde saat 09:15 ile 12:15 arasında 166, 164, 225/4, Doğu, 188, 185/1, 189 ve 226/1 numaralı sokaklarda elektrik kesilecektir.

Aynı gün saat 09:15 ile 17:15 arasında Kavaklı, Yeşil Kuşak, Tatlar Mahallesi, Kavaklı Yolu, Karapürçek, İslami İlimler Külliyesi, Kavaklı Yolu ve Ortaköy bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 11:00 ile 12:30 arasında 184/3, 184/4, 77, 100, 109, 107, Vefa, Celal Esat Arseven, 74, Asalet, 135, Gülpınar, Mehmet Akif Ersoy ve 166 numaralı yerlerde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 13:30 ile 15:00 arasında 115, 124, 125/2, 124/1, 125, 117, Celal Esat Arseven, 11, Huzur, 126, 17, 116, 121, 122 ve 125/3 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Saat 15:30 ile 17:00 arasında 125/3, 79, 75, 77, 11, 78, 73, Mehmet Akif Ersoy, 46, 74 ve Celal Esat Arseven caddelerinde elektrik kesilecektir. Saat 09:00 ile 10:30 arasında Malazgirt, Kaktüs, Celal Esat Arseven, Hurma, Kına, Reyhan ve Çamlıtepe sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Saat 17:00 ile 18:00 arasında 1070 numaralı sokakta elektrik kesintisi olacaktır. 13 Kasım 2026 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka ve Bekpınar Yolu caddelerinde tekrar kesinti yapılacaktır.

Saat 11:00 ile 12:30 arasında Dilek, Ecebey, Kaman, Tabya, Tütüncü, Mahmut Şevket Paşa, Malazgirt ve Tuğrulbey caddelerinde elektrik kesilecektir.

Saat 14:00 ile 15:30 arasında Doruk, Şehit Ömer Halisdemir, 130/1, 119/2, 1495/2, 125, 128/1, 129, 126, Malazgirt, 119, 131, 130, 128 ve Tütüncü sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Saat 16:00 ile 17:30 arasında 826, 130, 137, 137/1, 136, 126, 129, 131, Şehit Hasan Cevher, Şehit Ömer Halisdemir, 135, Şehit Pilot Fatih Korçam ve 133 numaralı yerlerde elektrik kesintisi olacaktır.

BEYPAZARI:

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Alparslan Türkeş, Ayvaşık, Reşide Torun ve Kumsüren Sağ caddelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında Gürsöğüt bölgesinde kesinti yapılacaktır.

13 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında Dibekören, Şehit Ercan Altınok, 303, Yunus, 306, 301, 304, 302 ve Fatih caddelerinde elektrik kesilecektir.

Aynı gün saat 16:30 ile 18:30 arasında Nasuhpaşa, Gümüş ve Nurettin Karaoğuz sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Yine saat 16:30 ile 18:30 arasında Dere, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Geyikpınarı, Batça ve Akşamoldumu bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇANKAYA:

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında 1986, 1979, 1978, 2072, 1966, 1980, 1983 ve 1977 numaralı sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatlerde Doğukent ve Yakupabdal bölgelerinde de kesinti yapılacaktır. Saat 10:00 ile 18:00 arasında 2673 numaralı sokakta elektrik kesilecektir.

Saat 15:30 ile 17:30 arasında Horasan, Yeni Foça, Bağlar ve Fethiye caddelerinde kesinti olacaktır.

Saat 13:00 ile 15:00 arasında Ahmetadil, Fıskiye, Horasan, Yeni Foça, Bağlar, Gölgeli ve Hülya sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09:00 ile 11:30 arasında Şair Baki, Refik Belendir ve Hoşdere caddelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 09:30 ile 15:30 arasında A, Kerpiç, Hıdırlar, Kirazoğlu, İnler, Alahacılı, Büyükkonak, Karailyas, Yukarı Toydemir, Esen, 555, Okul Özyurt, Yaprakbayırı, Bahçecik, 100. Yıl, Köprü, Avdanlı, Giriş, 1021/1, Tepe Üstü, Aşağı Toydemir, Sarıkaya Türktaciri, Yaralı, Aşağı Türktaciri, Adatoprakpınar, Hacimuslu, Beşköprü, 1651, Karabenli, Merkez, Yukarı Kocahacılı, Ördekgölü, 252, 1755, Saraycık, Evliyafakı, Kabak, Aşağı Kocahacılı, Sabanca, Tepe Altı, Soğulca, Kavak ve Ilıca caddelerinde kesinti olacaktır.

Saat 09:30 ile 13:30 arasında Esence, Yeni, Küçük Beltepe, Onbaşı, Aşağı, Yukarı, Beltepe, Kapaklı, Merkez, Üçağıl, Tatlısu ve Okluca bölgelerinde elektrik kesilecektir. Saat 09:00 ile 12:30 arasında 2670, Tekyapı, 2721, 2644, 2643, Turgut Özal, 2665, Kızılcaşar, 2669, 2640, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2645, Hürriyet, 2666 ve Bağlar caddelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 10:00 ile 15:00 arasında Dodurga, Şenumay Sitesi ve Melis bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

12 Kasım 2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında 3276, Sazyolu, Gülümser, Masumlar, Nergis, Nokta, Taşplak, Ateştutan, Barbaros, Hatırlı, Fırat, Özleyen, Işıklar, Meraklı, Danseden, Sanatkarlar, Sırvermez, Nihavent ve Besteci caddelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 09:30 ile 17:30 arasında 604/4, 567, 555, 561, 564, 555 Cadde, 559, 560, 558, 557 ve 554 numaralı sokaklarda elektrik kesilecektir. Saat 09:30 ile 17:00 arasında Samsun Devlet Yolu, Nakış, 19 Mayıs, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, Hasanoğlan Havuzbaşı, 450, 442, 471, 430, Bahçelievler Mahallesi, 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, Miraç, 445, Dere, 415, Bahçelievler, 429, 449 ve 418 numaralı yerlerde kesinti uygulanacaktır. Saat 13:00 ile 15:00 arasında 4769, Alacaatlı Mahallesi, 5008, 3303/1, Alacaatlı, 3303/2, Beyler, 3307/1, 3304, 3306/1, 4753, 3343, 3306, 3302, 4761, 4757, 4755 ve 4763 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 09:00 ile 11:30 arasında Belkız, Alacaatlı Mahallesi, Çakırbey Villaları, 3302 ve 3318 bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Saat 15:30 ile 17:30 arasında Alacaatlı Mahallesi, 4794, 3343, 4773, Alacaatlı, 3312/1, 3313, 3309/1, Turyapı Villaları Sitesi, 3309, Zümrüt Köyü Sitesi, 3311, 3310, 3308, 3307 ve 3312 numaralı yerlerde elektrik kesilecektir.

Saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeniyapançarşak, Dağ Evleri, Sevkur, Akörençarşak, Emirler, Çimşit ve Emirler 1 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. Saat 09:30 ile 17:30 arasında Kömürcü ve Yakupabdal caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

13 Kasım 2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında 1550/1 numaralı sokakta kesinti yapılacaktır. Aynı saatlerde 3009, 3016 ve 3015 numaralı yerlerde de elektrik kesilecektir.

Saat 09:30 ile 17:30 arasında 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563 ve 566 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Saat 10:30 ile 12:30 arasında 862, 859, 860, 856, 852, 861, 869, Mevlana, 857, 853, 854, 850, 845, 858 ve Ahmet Yesevi caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 14:30 ile 16:30 arasında 822, 820, 821, 824, 829, 826, 823 ve Ahmet Yesevi sokaklarında kesinti yapılacaktır.

ETİMESGUT:

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 10:30 arasında Bağlıca, Zirve, 1040, 1035, Etimesgut, 1017 ve 1039 numaralı yerlerde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 13:30 ile 15:00 arasında Kordon 19, 540, İbret, Duru, Milli Park Kümesi, Çarık 1, Gazi Emir, Lokman, Mahmudiye Küme, Şehit Aykut Delimehmetoğlu, Çarık 2, Karagöl, Pak, Boşnak, Şehit İhsan Aktaşoğlu ve P.T.T. bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 09:00 ile 11:00 arasında 1666 ve 6116 numaralı sokaklarda elektrik kesilecektir.

12 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında Çevre Yolu, 4571, Yapracık Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4405, Piyale Paşa, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, Atabey, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İmam Gazali, Aşağı Yurtçu, 4576, 4567, 4393, Yukarı Yurtçu, 4398, Ali Semerkandi, 4413, Ada ve Çiçektepe caddelerinde kesinti uygulanacaktır.

13 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 13:00 arasında 1017, Kızılelma, Çambayırı, 998, 1014, Zirve ve 999 numaralı yerlerde elektrik kesilecektir.

Saat 13:30 ile 17:30 arasında Şehit Hikmet Özer, Etimesgut, 2258, Kızılelma, 2255, Göçmen, 2259 ve 2256 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

GÖLBAŞI:

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında 106, 83/1, 105 ve 127 numaralı sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09:00 ile 10:30 arasında Kocapınar, Kocairmak, Sapanca Gölü ve Örencik bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 11:00 ile 12:30 arasında Tuz Gölü, Fırat, Gediz, Eymir Mahallesi Toki, Çoruh, Köyceğiz Gölü ve Yedigöller caddelerinde elektrik kesilecektir.

Saat 14:00 ile 15:30 arasında Manyas Gölü, Örencik, Eymir Mahallesi Toki ve Çıldır Gölü bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 16:00 ile 17:30 arasında Kocapınar, Kocairmak ve Sapanca Gölü caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 09:00 ile 17:00 arasında Akörençarşak, Ahiboz ve Bezirhane Merkez bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 09:00 ile 12:30 arasında 2670, Tekyapı, 2721, 2644, 2643, Turgut Özal, 2665, Kızılcaşar, 2669, 2640, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2645, Hürriyet, 2666 ve Bağlar caddelerinde elektrik kesilecektir.

Saat 14:00 ile 18:00 arasında 1129, Kızılcaşar, Göl Konakları Sitesi, 1161, 1165, 1160, 1169, 1170 ve 1137 numaralı yerlerde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09:00 ile 17:00 arasında Ankara, Abazlı, Fatih, Numune Villaları, Ahiboz, Merkez Mahallesi ve Günalan bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Saat 09:30 ile 16:30 arasında Bezirhane Merkez ve Ahiboz caddelerinde kesinti yapılacaktır.

12 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında Çimşit, 677, Kırıklı ve Tepeyurt bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09:00 ile 10:30 arasında Porsuk, Tunca, Sapanca Gölü, Köyceğiz Gölü ve Tuz Gölü caddelerinde elektrik kesilecektir.

Saat 11:00 ile 12:30 arasında Eymir Mahallesi Toki, Küçük Menderes Ovası, Eğirdir Gölü, Köyceğiz Gölü, Tuz Gölü ve Fırat bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 16:00 ile 17:30 arasında Van Gölü, Çoruh, Eymir Gölü, Örencik, 892, 897, 899, Beyşehir Gölü, Yedigöller ve Kızılırmak caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 14:00 ile 15:30 arasında Küçük Menderes Ovası, Fırat ve Gediz bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeniyapançarşak, Dağ Evleri, Sevkur, Akörençarşak, Emirler, Çimşit ve Emirler 1 caddelerinde elektrik kesilecektir. Saat 09:30 ile 17:30 arasında Boyalık, Kavurmacı, Kızılkoyunlu, Culuk Küme ve Merkez bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı saatlerde Akörençarşak, Ahiboz, Soğulcak ve Bezirhane Merkez caddelerinde de elektrik kesintisi olacaktır.

13 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yağlıpınar ve Oğulbey bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09:30 ile 17:30 arasında Ercan, Soğulcak ve Yağlıpınar caddelerinde elektrik kesilecektir.

Saat 09:00 ile 10:30 arasında Yurtbeyi, 3818, 3867, 3849, Örencik, 3882, 3880, 3834, 3853, 3650, 3855 ve 3874 numaralı yerlerde kesinti yapılacaktır.

Saat 11:00 ile 12:30 arasında 3818, 3826, 3827, 3822, 3820 ve 3823 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 14:30 ile 16:30 arasında 3818, Cumhuriyet, 3823, 3814 ve 3805 numaralı yerlerde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09:30 ile 13:30 arasında A, Aşağı (Caminin Batısı), Yolun Altı Çekirdeksiz, Yukarı Yassıhüyük, Yukarı Sarıoba, Aşağı Yassıhüyük, Çevik, Yukarı Sazlar, Aşağı Sarıoba, Orta Yassıhüyük, Aşağı Sazlar, Yeniköseler Mevsimlik İşçiler, Kıranharmanı, Cağlayık Çiftliği, Sazlar Mevsimlik İşçiler, Çiftlikler, Yeniköseler ve Karacaahmet bölgelerinde elektrik kesilecektir.

Saat 09:00 ile 17:00 arasında 1540, 79 Cadde (Papatya Sitesi), 253, 221, 226, 215, Yeşil Dostlar Koop., 83/1, 276, 95, 11, 233, 80/1, 93, 63, 158, 84, 225, 227, 336, 81, Leyla Hanım, Karaoğlan, 79, 222, 83, 61, 62, 35 ve Oğulbey caddelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 09:30 ile 17:30 arasında Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Şehriban, Büyükboyalık ve Çatalçeşme bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı saatlerde Ankara, Abazlı, Fatih, Numune Villaları, Ahiboz, Merkez Mahallesi ve Günalan caddelerinde de kesinti uygulanacaktır.

KEÇİÖREN:

11 Kasım 2026 tarihinde saat 13:30 ile 15:00 arasında 1669, Gül Yaprağı, Gazze, 205, 203, Kardeşler 1, Uylaş, 202, 206, 207, 159, Süleymaniye ve 204 numaralı sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 15:30 ile 17:00 arasında 217, 202, 215, 198, 159, 212, 213, 216 ve 203 numaralı yerlerde kesinti yapılacaktır.

Saat 09:00 ile 10:30 arasında Dadağı, 1668, 1677, Rozet, Rüzgar, Sinem, Söğüt Yaprağı, Yağmur, Seval, Nevşehir, Seda ve Alemli caddelerinde elektrik kesilecektir.

Saat 11:00 ile 12:30 arasında Demirözü, Gül Yaprağı, Çeştepe, Gazze, Öndağ, Üçbaş, Yulgun, Orhaniye ve Sahrayıcedit bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09:00 ile 10:30 arasında Çakıltaş, Cephe, Altınpark, Bebek, Arılık, Şehit Ömer Halisdemir, Çağdaş, Şehit Mustafa Baş, Çağrı, Kovan ve Arama sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 09:15 ile 17:15 arasında 12, 28, 1, 13, 90, 87, 101, 2, Lezgi, Yakut, Güzelyurt Bağlum, 94, 32, 86, Köy Yolu, Kılıçlar Küme, 20, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, 318, Memlik, Yeşilyurt Mahallesi, 6, 27, Sirkeli Yeşilova, Sarıbeyler ve Çalseki bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 10:00 ile 15:00 arasında Dodurga, Şenumay Sitesi ve Melis caddelerinde elektrik kesilecektir.

12 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında 1853, 1823, 1818, Arpaçay, 1861, 1819, 2120, 2123 ve 2097 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Saat 09:00 ile 10:30 arasında Sipahi, 172, 1669, Şehit Mehmet Uygun, 173, Mikail, 177, 178, 176, 181, 196, 183, 197, 191, 198, Pınarkaya, 182, 218 ve 159 numaralı yerlerde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 11:00 ile 12:30 arasında 143, Mecit, Halil Sezai Erkut ve Sazak caddelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 15:30 ile 17:00 arasında 1723, 705, 704, 1727, 1725, 1725/1, 1729, 1724, Nilüfer, Aşağıbarak ve 1715 numaralı sokaklarda elektrik kesilecektir.

Saat 13:30 ile 15:00 arasında 1671/1, Eskiaylacık, Estergon, 1695, 1698, Yeşilöz, 1792, 1690, 1702, 1701, 1676, 1694, Yeniyaylacık, 1692, 1700, 1697 ve Şehit Ali Balak bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

13 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Osmangazi, 787, 778, 784, 780, 782, 781, 1241, 779, 879, 845, 878, 882, 783, 786 ve Demirciler caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 11:00 ile 12:30 arasında 1711, 1702, 1717, 1712 ve 1697 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Saat 14:00 ile 15:30 arasında 1740, 1669, 1788, 1831, 1783 ve 1778 numaralı yerlerde elektrik kesilecektir.

Saat 16:00 ile 17:30 arasında Alemli, Sağlıcan, 1792, 1779, 1768, 1936, Pelit Yaprağı, 1686, 1637, 1669, 1777, 1670, Şehit Bayram Uluer, Selim, Şehit Hakan Bayrak, 1775, Şehit Bayram Kavcı, 1776, 1778 ve 1781 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.