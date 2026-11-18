Ankara'da 18 Kasım Çarşamba, 19 Kasım Perşembe ve 20 Kasım Cuma günlerini kapsayan elektrik kesintisi programı, başkentte çok sayıda ilçede yaşayan vatandaşların gündeminde bulunuyor. Planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle hazırlanan programda bazı bölgeler için sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar süren kesintiler yer alırken bazı cadde ve sokaklarda daha kısa süreli çalışmalar yapılacak. Ankara elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım 2026 takvimini takip eden vatandaşlar, kendi ilçelerindeki çalışma tarihlerini, kesintilerin başlangıç ve bitiş saatlerini ve etkilenecek yerleşim alanlarını öğrenmek istiyor. İşte üç günlük programa ilişkin ilçe ilçe ve saat saat tüm ayrıntılar...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 KASIM 2026

KALECİK'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kalecik ilçesinde 18 Kasım 2026 tarihinde iki ayrı bakım çalışması gerçekleştirilecek. İlk çalışma kapsamında 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Camili, Eşmedere, 2. Oyumiğde, Tepe Küme, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme, 1 Küme ve Meşeli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Gün içerisinde gerçekleştirilecek ikinci çalışma ise 09.30 ile 17.30 saatleri arasında yapılacak. Bu çalışma nedeniyle Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Üçem, Şehriban, Büyükboyalık, Büyükbayat ve Çatalçeşme bölgelerine elektrik verilemeyecek.

İlçedeki planlı kesintiler 19 Kasım'da da devam edecek. Bu kapsamda 09.00 ile 10.30 saatleri arasında 1. Oyumiğde, 2. Oyumiğde ve Eşmedere bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Böylece Kalecik'te üç günlük programın ilk iki gününde farklı yerleşim alanlarını kapsayan bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.

KEÇİÖREN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören'de 18 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışmadan 1921, 1825, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 bölgeleri etkilenecek. Belirtilen saat aralığında bu cadde ve sokaklarda elektrik hizmeti verilemeyecek.

19 Kasım Perşembe günü ise ilçede iki ayrı çalışma planlandı. İlk çalışma 14.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Hatipoğlu, Pınarbaşı, Kazım Karabekir, Ordu, Bağlum, Kayı, Özdemir, Sakarya, Uysal, Eğilmez, İncirli, Rüzgarlı, Çırağan, Aysel, Mehmet Kılıç Aslan, Bardak, Erenler, Hilal, Uluharman, Filistin, Meyvalı, Menderes, Elçi, Erkan, Medine, Cumhuriyet, Atatürk, Mehmet Akif, Tanır ve Elçi Bey bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ise 8026, 11020, 8025, 8011, 11010, 11009, 11007, 11006, 11003, 8005, 8010, 8003, 8043, Alptekin, 11012, Dörtoçak, Ganizade Çeşme, Gülnur, Kuzyaka, Kuzyaka 1, Topsakal, Ermelik, Kuzyaka 13, 10564, Kurtça, 8004, 8028, Kebelioğlu, Akmezar, 11022, 11013, 11014, Acıkavak, Yazıçam Arkı, 8027, 11016, Ocaklı, 11025, 11008, 11038, 8007, Beşçam, 8009, Elmacıoğlu ve 11017 bölgelerinde de kesinti yapılacak.

Keçiören'de 20 Kasım Cuma günü de iki ayrı bakım çalışması bulunuyor. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Sakarya, Kösrelik, Kösrelik- ve Kösrelik Küme bölgelerinde elektrik kesilecek. Ayrıca 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Ahmetadil ve Susuz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

POLATLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı'da 18 Kasım Çarşamba günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle Hacıtugrul 1., Çamlıbel_1, Çimenceğiz, Babayakup, Bacı Yolu, Koçali Çiftliği, Aytaç, Gedikli 14., Gedikli 81., Safranbolu, Yağmurbaba Mücavir, Tanacan, Ziyaret, Gedikli 19., Gedikli 7., Gedikli Mücavir, Gedikli 80., Gedikli 21., Gedikli 83., Gedikli 12., Karahöyük, Haymana Küme, Gedikli 75., Gedikli 82., Gedikli 3., Gedikli 85., Gedikli 18., Gedikli 2., Gedikli 72., Gedikli 1., Gedikli 84., Gedikli 11., Gedikli 94., Aşağı, Yağmurbaba, Poyraz Küme, Gedikli 78., Yukarı, Tanık, Gedikli 49., Gedikli 89., Gedikli, Gedikli Küme, Gedikli 74., Girmeç ve Bacı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün aynı saatlerde Kara İlyas, Aşağı Kocahacılı ve Yukarı Kocahacılı bölgelerinde de planlı kesinti uygulanacak. Polatlı'daki çalışmalar 19 Kasım tarihinde de farklı yerleşim alanlarında devam edecek. 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Aşağı Üçpınar ve Yukarı Üçpınar bölgelerinde elektrik kesilecek. Olukpınar bölgesinde ise 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

19 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Aşağı Karapınar, Esenyurt, Çalı, Adile Naşit, Türk Şerefli, Huzur, İlter, Çekirdek, Yolun Altı Beyceğiz, Köy Yolu Üstü (Güney), Köy Yolu Altı (Kuzey), Mermi, Kuşcu Mücavir, Yolun Üstü Beyceğiz, Örnek Kuşcu, Macun ve Kargalı bölgeleri de kesinti programında yer alıyor. Ayrıca 09.40 ile 17.30 saatleri arasında Boyalık, Kavurmacı, Kızılkoyunlu, Culuk Küme ve Merkez bölgelerinde bakım çalışması gerçekleştirilecek.

20 Kasım Cuma günü Polatlı'da iki ayrı kesinti bulunuyor. 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Tüfekçioğlu bölgesinde elektrik verilemeyecek. Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ise A, Kara İlyas, Aşağı Kocahacılı, Beşköprü ve Yukarı Kocahacılı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ELMADAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elmadağ ilçesinde 18 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışma kapsamında Samsun Devlet Yolu, Nakış, 19 Mayıs, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, Hasanoğlan Havuzbaşı, 450, 442, 471, 430, Bahçelievler Mahallesi, 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, Miraç, 445, Dere, 415, Bahçelievler, 429, 449 ve 418 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 10.30 ile 18.00 saatleri arasında Acar, Gençlik, Merve, Barbaros, Samsun Devlet Yolu, Han 1, Vatan, Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi, 437 ve Düzce bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak. Bunun yanı sıra 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 19 Mayıs, 406 ve Menderes cadde ve sokaklarında elektrik verilemeyecek.

19 Kasım Perşembe günü Elmadağ'da 09.15 ile 17.15 saatleri arasında yeni bir çalışma programı bulunuyor. Kadife, Yonca, Merkez 1, Gensırtı Karadere, Er, Tirebolu, Tozlu, Ceylan, Kubilay, Babayiğit, Ediz, Hilal, Mehmet Zan, Kuytu, İstikbal, Kırkağaç, 128, Barış 1, Çeri, Yelpaze, Güneş 1, Şehit Şener Gündem, Gonca, Özgün, Karaca, Karlı, Ekşi, Demirağ, Aşkın, Cafer Çavdar, Şehit Serdar Erdem, Babayiğitler, Şahintepe, Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu, Kartal, Dekor, 8, Karaçam, Eser, Acar, Mehtap, Köklü, Ilgın, Sancak, Evrensel, Deniz, Esentepe, Şenlik, Öztürk, Sıdıka Uğur, Soydan, Üçevler, Kekik, Çayır, Yıldıztepe, Alsancak, Şafak, Satılmış Öz­tekin, Yeşilyaprak, Taşpınar, Kovaca, Bahçeler, Vatan, Zafer, Kardelen, Uğur Mumcu, Köse, Özgen, Rıza Yağcıoğlu, Bedel, Yenimahalle, Albayrak, Çarklı, Roket, Egemenlik, 10 ve Stad bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

ETİMESGUT'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut ilçesinde 18 Kasım Çarşamba günü farklı saat aralıklarında bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ayaş Ankara Yolu ve Eskişehir Devlet Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün 09.00 ile 10.30 saatleri arasında 1291, Yeşiltepe, 1288, 1286, 1284, 1287, 1300, Mermeroğlu, 1299 ve Eskibağlar bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

İlçede 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Hacı Kadirbey, Nurhayat, 1260, Gümüşhan, 1250, Bağlıca, 1248, 1257, 1251 ve 1259 bölgeleri kesinti programında bulunuyor. Ayrıca 09.00 ile 10.30 saatleri arasında 4021, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve 4016 numaralı cadde ve sokaklarda da elektrik kesilecek. 15.30 ile 17.00 saatleri arasında 4011 numaralı sokakta, 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 4017 numaralı sokakta, 13.30 ile 15.00 saatleri arasında ise 4000 numaralı bölgede kesinti yapılacak.

18 Kasım'daki diğer çalışmalar kapsamında 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Beypazarı, 1773, Pirireis, Orhangazi, Özal, Mareşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız ve Vatan bölgelerine elektrik verilemeyecek. 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 1111, Çambayırı, 1123 ve 1126 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacak. 13.30 ile 17.00 saatleri arasında ise 1114, Türk Tarih Müzesi, Kızılelma, 1087 ve Türkeli bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Etimesgut'taki çalışmalar 19 Kasım Perşembe günü de sürecek. 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 4017 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacak. 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 4340, 4331, 4347, 4338, 4370, 4368, 4339, Fatih ve 4336 numaralı cadde ve sokaklarda da elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Zirve, 2236, 1805, 1807, 1801 ve 1804 bölgelerinde; 13.00 ile 15.00 saatleri arasında ise Çambayırı, 2294, Zirve, 1810 ve 1809 bölgelerinde kesinti uygulanacak. Ayrıca 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 4022, 4016 ve Şehit Ferhat Koç bölgelerinde, 13.30 ile 15.00 saatleri arasında Şehit Yakup Çınar, 630 ve 621 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesilecek. Günün son çalışmalarından biri 15.30 ile 17.00 saatleri arasında 750, 10, Gök, 752, 761, 757 ve Iğdır bölgelerini kapsayacak.

20 Kasım Cuma günü ise 317 ve Subaşı bölgelerinde 13.30 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. 09.30 ile 12.00 saatleri arasında 408 numaralı sokakta, 09.30 ile 15.00 saatleri arasında 4449, İmam Gazali ve 4447 bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Türk Kızılayı bölgesinde, aynı saatlerde 556, 555, 548, 10, 8, 560 ve 559 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacak.

Etimesgut'ta 14.30 ile 16.00 saatleri arasında 11 ve 10 numaralı bölgelerde, 09.00 ile 10.30 saatleri arasında ise 574, 543, 548, 8 ve 10 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yapracık Mahallesi ve Yapracık bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

GÖLBAŞI'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı ilçesinde 18 Kasım Çarşamba günü çok sayıda cadde ve sokakta farklı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İkizce, Esenbel Mevkii ve Yeşilbelde Mevkii bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 09.00 ile 10.30 saatleri arasında ise 1010/1, 986/1 ve Görgülü bölgelerinde kesinti yapılacak.

Aynı gün 14.20 ile 15.45 saatleri arasında İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2669 ve Turgut Özal bölgelerinde elektrik kesilecek. 13.00 ile 14.00 saatleri arasında Türkan Şoray ve 4220 numaralı bölgelerde, 16.15 ile 17.30 saatleri arasında ise Tenis 2 ve 1086 bölgelerinde kesinti uygulanacak. Ayrıca 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 35, 218, 198, 209, 202, 214, 164 ve 206 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecek.

Gölbaşı'nda 18 Kasım tarihli diğer çalışmalar kapsamında 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Hacıtugrul 1, Çamlıbel 1, Çimenceğiz, Babayakup, Bacı Yolu, Koçali Çiftliği, Aytaç, Gedikli 14, Gedikli 81, Safranbolu, Yağmurbaba Mücavir, Tanacan, Ziyaret, Gedikli 19, Gedikli 7, Gedikli Mücavir, Gedikli 80, Gedikli 21, Gedikli 83, Gedikli 12, Karahöyük, Haymana Küme, Gedikli 75, Gedikli 82, Gedikli 3, Gedikli 85, Gedikli 18, Gedikli 2, Gedikli 72, Gedikli 1, Gedikli 84, Gedikli 11, Gedikli 94, Aşağı, Yağmurbaba, Poyraz Küme, Gedikli 78, Yukarı, Tanık, Gedikli 49, Gedikli 89, Gedikli, Gedikli Küme, Gedikli 74, Girmeç ve Bacı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı saat aralığında Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Üçem, Şehriban, Büyükboyalık, Büyükbayat ve Çatalçeşme bölgeleri de kesinti programında bulunuyor.

18 Kasım'da Gölbaşı'nda daha kısa süreli çalışmalar da yapılacak. 08.30 ile 10.30 saatleri arasında 901, 912, 908/1, 904, 911, 902, 908, Cumhuriyet, 910, 893, 909, 892, 906 ve 907 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. 10.45 ile 12.45 saatleri arasında 893, 905, 906, 914, 904, 104, 908, 903, 914, 915, 902, 3261, 899, 913, 900, Şehit Selami Atabey, 901 ve 894 bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

13.45 ile 15.45 saatleri arasında Örencik, 3801, 3800 ve Cumhuriyet bölgelerinde; 16.00 ile 18.00 saatleri arasında ise 965, 976, 3800, 981, 983, 984, Cumhuriyet, 3260, 982, 978, 979 ve 966 bölgelerinde kesinti yapılacak. Ayrıca 10.00 ile 13.00 saatleri arasında 838, 885, 849, 881, 847, 837, 848, Şehit Oğuz Kağan Usta, 845, 843, 850, 846 ve 844 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesilecek. 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 bölgelerinde de çalışma yapılacak.

19 Kasım Perşembe günü Gölbaşı'nda 09.00 ile 14.00 saatleri arasında 1390, 1403 ve 1402 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. 09.00 ile 12.30 saatleri arasında 832/2 TEK Lojmanları ve Şehit Selami Atabey bölgelerinde, 13.30 ile 17.00 saatleri arasında ise 832/2 TEK Lojmanları ve 832/1 Polis Lojmanları bölgelerinde kesinti yaşanacak.

Aynı gün 08.30 ile 10.30 saatleri arasında 965, 3260, 984, Cumhuriyet ve 974 bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Örencik, 965, 3255, Cumhuriyet, Şehit Abdullah Yıldız ve 3254 bölgelerinde kesinti yapılacak. Ayrıca 10.45 ile 12.45 saatleri arasında Cumhuriyet ve 3263 bölgelerinde elektrik kesilecek.

20 Kasım Cuma günü 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Bezirhane Merkez, Soğulcak ve Ahİboz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 1429, Hacılar Küme, 1772, 1418 ve 4117 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacak. 10.00 ile 12.00 saatleri arasında 327, Tunahan, 3758, 3762 ve 329 bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 14.30 ile 16.30 saatleri arasında 965, Öğretmenler Sitesi, 971, 325, 975, 969, 978, 974, 977, 3800, Cemal Gürsel ve 966 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Şehit Selami Atabey ve 832/2 TEK Lojmanları bölgelerinde, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında ise aynı bölgelerde yeniden elektrik kesintisi uygulanacak.

ALTINDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ ilçesinde 18 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak. Bu çalışma nedeniyle Kavaklı Yolu, Çamlıca, Aydıncık, Kavaklı ve Teberik bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı saatlerde 1921, 1825, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 numaralı cadde ve sokaklarda da elektrik verilemeyecek.

İlçede 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak bir diğer çalışma kapsamında Kurs, Saygın, Aydın, Belediye, Doğan, Özal, Orhangazi, 1368, Alaattin Keykubat, Bereket, Sarmaşık, Gencay, Sun, Hızır, Gündüz, Cumhuriyet, Öztürk, Atatürk, Mimar Sinan, Gümüş ve Camcı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Altındağ'da 20 Kasım Cuma günü başlayacak geniş kapsamlı şebeke iyileştirme çalışması ise gece saatlerini kapsıyor. 20 Kasım 23.30'da başlayacak çalışma, 21 Kasım 06.30'a kadar sürecek. Programda Doğramacılar, Şehit J. Er Erkan Geçgel, Dere, Seyrenci, Çolak, Hamzalı, Cengel, Ali, Sola, Sokullu Mehmet Paşa, Şar, Kalaycı, Yelce, Hüsamettin Çelebi, Altıntaş, Muhtar Ünal Mutlu, Sahil (Merkez), Bayraklı, Rıdvan, Ötegeçe, Muslubey, Şehit J. Er Mevlüt Tepe, Vali Muratbey, Zahide Hanım, Hüsamettin Salcı, Aksu, Şehit J. Er Mehmet Yaylan, Gümüşsu, Recep Azmi Gürsoy, Kasım, Çınarcık, Sanayi Sitesi, Karakol, Uzunoğlu, Yılmaz, Gücükdibi, Kalaycıaşağı, Karamustafapaşa, Yenidoğan ve Yaşar Şakar Pazaryeri bölgeleri bulunuyor.

Çalışma listesi bunlarla sınırlı kalmıyor. Cide Belediyesi Cumhuriyet, Çakal, Selçuklu, Damatoğlu, Keçciköy, Terzi, Aşağı, Nevzat Yücel, Şehit J. Er Murat Matuz, Elekçibağ, Yukarı, Tanha, Şehit J. Er Muzaffer Arslan, Şehit J. Er Ayhan Kaplan, Hıdır, Naim Özer, İslambey, Kodak, Başköy, Arpalı, Ali Efendi, Mutça, Murat Yenigün, Çandır, Tarakçı, Topçu, Sipahi, Çengelli, Demirci, Buğdaycık, Kiraztarla, Tütüncü, Mamaklı, Mandırbaşı, Konakyani, Taşpınar, Ali Osman Yılmaz, Şht. Rasim, Gülpınar, Bayram Aslan, Pekdemir, Saz, Ulu, Hastane, Kaptanlar, Konuklar, Kıran, Okçu, Güney, Cebeci, Yazı, Kazallı, Erencik, Cami, Merkez, Müezzinoğlu, Vecihi Yücel, Tersaneler, Adıyüzü, Kırcı, Esence, Münevver Hanım, Beklioğlu, Karaca ve Elmas Hanım da kesinti yapılacak yerler arasında yer alıyor.

Ayrıca Fevzi Paşa, Cide 4, Akağaç, Tepeyurt, Göztepe, Halit Genç, Gedikoğlu, Düzköy, Güvenli, Güllük Çıkmazı 4, Kuşçu, Memişoğlu, Gökçeören, Sadıklar, Aşağı Alaca, Saraçlı, Orta, Yeni, Kayadibi, Akbayır, Köyün Kendisi, Midillioğlu, Esenler, Çakırlı, Örtülü, Küçük Beltepe, Fatin Bey, Beyköy, Gede, Akdemir, Kıranlıkoz, Serdeş, Onbaşı, Yukarı Alaca, 19, Aydıncık, Türbealtı, Karaman, Pehlivanlı, Alayüz, Kindiralık, Müdüron, Muammer Balta, Kavurdu, Sakallı, Kumyeri, Keloğlu, Sapanca, Yalı, Kaymakam Sudi Kocaimamoğlu, Pendaz, Dumanoğlu, Yukarı Demirci, Urganlı, Kadıköy, Kolca, Kargacak, Beltepe, Dede, Küplüce, Gürgüne, Mutlu, Kapaklı, Yağmurlu, Rıza Batur, Uğurlu, Kafar, Cumhuriyet, Karaşlı, Hükümet, Ramazan Çalım, Kesimoğlu, Kulcu, Terminal, Camiyani, Kardere, Ayfer Atay, Hafız Şevket, Şehit Şevki Eren Yatkin, Salim Altıkulaç, Prof. Dr. Bahri Gökçebay, Kemerli, İnönü, Tevfik Gürsoy, Merkez (Irmak), Şaban Kalyon, Ömer Kalfa, Asmalı Konak, Uğur Mumcu, Öksüzlü, Celal Ece, Arıtım, Şht. Rasim, Tuğtepe, Şeker Ahmet, Çıtaklı, Geçen, Yeşilyurt, Ahmet Hamdi Salcı, Hoca, Memduh İmer, Sarı Recep, Velioglu, Göktepe, Ekrem Ergin, Denizkonak, Sarıoğlu, Eşref Bitlis, Güzelce, Şehit J. Er Murat Kalyoncu, Üçağıl, Tatlısu, Doğan Güreş, Danışman, Arılı, Okluca, Alayazı, Yeşilce, Denizciler, Kışla, Muzaffer Güzelant, Değirmen Çayı, Sukes, Dilek, 50, Şehit J. Er Yılmaz Güner, Batlı, Yukarıdağlı, Yurtbaşı, Beykuş, Atatürk, Beldibi, Rıfat Ilgaz, Hocaoglu, Ahmetli, Okul, Fethibey, Makaracı, Taş Ocağı Yolu, Değirmenyanı, Nasuhoğulları, Çalca, Mehmet Kalyoncu, Kocataş, İlyasbey, Akyıldız, Çengelli 2, Soğucak ve Soğuksu bölgelerinde de çalışma süresince elektrik kesintisi yaşanacak.

20 Kasım'da ayrıca 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 1156, 1159, 1148, 1135, Orhan Kemal, 1135/1, 1146, 1186, 1109/1, 1166, 1188, 1178, 1154, 1131 ve Şehit İsmail Başaran cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

BEYPAZARI'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı ilçesinde 18 Kasım Çarşamba günü 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışma nedeniyle Tahir bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 bölgelerinde de elektrik verilemeyecek.

19 Kasım Perşembe günü 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Tahir bölgesinde yeniden elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Elvanlar, Hacıhasanlar, Alpağut, Beycik ve Uluhan bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesilecek.

Beypazarı'ndaki üç günlük programın son gününde ise Güneyce, Dibecik, Akkaya, A Kümesi Akkaya ve B Kümesi Akkaya bölgeleri kesinti listesinde bulunuyor. 20 Kasım Cuma günü 10.30 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışma süresince söz konusu bölgelere elektrik verilemeyecek.

ÇANKAYA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya'da 18 Kasım 2026 tarihinde farklı saatlerde bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Arıtım, Simon Bolivar ve Duyu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Samsun Devlet Yolu, Nakış, 19 Mayıs, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, Hasanoğlan Havuzbaşı, 450, 442, 471, 430, Bahçelievler Mahallesi, 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, Miraç, 445, Dere, 415, Bahçelievler, 429, 449 ve 418 cadde ve sokaklarında da elektrik kesintisi yaşanacak.

İlçede 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Prof. Dr. Muammer Aksoy bölgesinde elektrik verilemeyecek. 10.30 ile 18.30 saatleri arasında İhsan Doğramacı ve Bilkent 2. Cadde çevresinde kesinti yapılacak. Ayrıca 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 1599, Bilkent 11, 1557 ve 1597 Cadde bölgelerinde elektrik kesilecek. 14.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek.

19 Kasım Perşembe günü Çankaya'da 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Komşular, Hayalim, Eymur, Atlas, Bursa, Fırat, Farklı, Atabey, Hoşsohbet, Salur, Öykülü ve KediSeven bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Kazakistan ve 12 numaralı bölgelerde de elektrik verilemeyecek.

Çankaya'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında yapılacak bir diğer çalışma ise Kılıçaslan, E 90 Karayolu, Alpaylar, Acıkuyu, Okullar, Hünkar, Cumhuriyet, Çalören, Yeni Mezgit, Çeşmeli ve 2834 bölgelerini kapsayacak.

20 Kasım Cuma günü 09.15 ile 17.15 saatleri arasında 1489, 1498, 1487, Hasan Celal Güzel ve 1500 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün 09.00 ile 10.30 saatleri arasında da planlı bakım çalışması yapılacağı bildirildi ancak bu çalışma için etkilenecek cadde ve sokak bilgisi paylaşılmadı.

Çankaya'da 20 Kasım 23.30 ile 21 Kasım 06.30 saatleri arasında geniş kapsamlı şebeke iyileştirme çalışması da gerçekleştirilecek. Bu çalışma kapsamında Doğramacılar, Şehit J. Er Erkan Geçgel, Dere, Seyrenci, Çolak, Hamzalı, Cengel, Ali, Sola, Sokullu Mehmet Paşa, Şar, Kalaycı, Yelce, Hüsamettin Çelebi, Altıntaş, Muhtar Ünal Mutlu, Sahil (Merkez), Bayraklı, Rıdvan, Ötegeçe, Muslubey, Şehit J. Er Mevlüt Tepe, Vali Muratbey, Zahide Hanım, Hüsamettin Salcı, Aksu, Şehit J. Er Mehmet Yaylan, Gümüşsu, Recep Azmi Gürsoy, Kasım, Çınarcık, Sanayi Sitesi, Karakol, Uzunoğlu, Yılmaz, Gücükdibi, Kalaycıaşağı, Karamustafapaşa, Yenidoğan, Yaşar Şakar Pazaryeri, Cide Belediyesi Cumhuriyet, Çakal, Selçuklu, Damatoğlu, Keçciköy, Terzi, Aşağı, Nevzat Yücel, Şehit J. Er Murat Matuz, Elekçibağ, Yukarı, Tanha, Şehit J. Er Muzaffer Arslan, Şehit J. Er Ayhan Kaplan, Hıdır, Naim Özer, İslambey, Kodak, Başköy, Arpalı, Ali Efendi, Mutça, Murat Yenigün, Çandır, Tarakçı, Topçu, Sipahi, Çengelli, Demirci, Buğdaycık, Kiraztarla, Tütüncü, Mamaklı, Mandırbaşı, Konakyani, Taşpınar, Ali Osman Yılmaz, Şht. Rasim, Gülpınar, Bayram Aslan, Pekdemir, Saz, Ulu, Hastane, Kaptanlar, Konuklar, Kıran, Okçu, Güney, Cebeci, Yazı, Kazallı, Erencik, Cami, Merkez, Müezzinoğlu, Vecihi Yücel, Tersaneler, Adıyüzü, Kırcı, Esence, Münevver Hanım, Beklioğlu, Karaca, Elmas Hanım, Fevzi Paşa, Cide 4, Akağaç, Tepeyurt, Göztepe, Halit Genç, Gedikoğlu, Düzköy, Güvenli, Güllük Çıkmazı 4, Kuşçu, Memişoğlu, Gökçeören, Sadıklar, Aşağı Alaca, Saraçlı, Orta, Yeni, Kayadibi, Akbayır, Köyün Kendisi, Midillioğlu, Esenler, Çakırlı, Örtülü, Küçük Beltepe, Fatin Bey, Beyköy, Gede, Akdemir, Kıranlıkoz, Serdeş, Onbaşı, Yukarı Alaca, 19, Aydıncık, Türbealtı, Karaman, Pehlivanlı, Alayüz, Kindiralık, Müdüron, Muammer Balta, Kavurdu, Sakallı, Kumyeri, Keloğlu, Sapanca, Yalı, Kaymakam Sudi Kocaimamoğlu, Pendaz, Dumanoğlu, Yukarı Demirci, Urganlı, Kadıköy, Kolca, Kargacak, Beltepe, Dede, Küplüce, Gürgüne, Mutlu, Kapaklı, Yağmurlu, Rıza Batur, Uğurlu, Kafar, Cumhuriyet, Karaşlı, Hükümet, Ramazan Çalım, Kesimoğlu, Kulcu, Terminal, Camiyani, Kardere, Ayfer Atay, Hafız Şevket, Şehit Şevki Eren Yatkin, Salim Altıkulaç, Prof. Dr. Bahri Gökçebay, Kemerli, İnönü, Tevfik Gürsoy, Merkez (Irmak), Şaban Kalyon, Ömer Kalfa, Asmalı Konak, Uğur Mumcu, Öksüzlü, Celal Ece, Arıtım, Şht. Rasim, Tuğtepe, Şeker Ahmet, Çıtaklı, Geçen, Yeşilyurt, Ahmet Hamdi Salcı, Hoca, Memduh İmer, Sarı Recep, Velioglu, Göktepe, Ekrem Ergin, Denizkonak, Sarıoğlu, Eşref Bitlis, Güzelce, Şehit J. Er Murat Kalyoncu, Üçağıl, Tatlısu, Doğan Güreş, Danışman, Arılı, Okluca, Alayazı, Yeşilce, Denizciler, Kışla, Muzaffer Güzelant, Değirmen Çayı, Sukes, Dilek, 50, Şehit J. Er Yılmaz Güner, Batlı, Yukarıdağlı, Yurtbaşı, Beykuş, Atatürk, Beldibi, Rıfat Ilgaz, Hocaoglu, Ahmetli, Okul, Fethibey, Makaracı, Taş Ocağı Yolu, Değirmenyanı, Nasuhoğulları, Çalca, Mehmet Kalyoncu, Kocataş, İlyasbey, Akyıldız, Çengelli 2, Soğucak ve Soğuksu bölgeleri kesinti programında yer alıyor.

Aynı gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Öykülü, KediSeven ve Sarmaş Dolaş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563 ve 566 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecek. Ayrıca 12.25 ile 15.25 saatleri arasında Olgunlar bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.