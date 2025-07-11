Ankara merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan koruma tedbir kararları uyarınca yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda elde edilen deliller ile dosyaya kazandırılan diğer deliller neticesinde terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen toplam 16 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde, 11.07.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."