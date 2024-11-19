Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Kasım 2024 08:23 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:23
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 53 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; 53 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı