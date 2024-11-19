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Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Kasım 2024 08:23 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:23
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 53 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara​ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; 53 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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