Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.
Vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturması kapsamında Ankara merkezli 7 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.”