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Ankara metrosunda arıza: Kızılay-Koru hattı durduruldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 19:44 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:50
Ankara metrosunda arıza: Kızılay-Koru hattı durduruldu!

Son dakika haberi: Ankara metrosunda arıza meydana geldi. Kızılay-Koru hattı durduruldu. Mağduriyet yaşanmaması için ek otobüs seferlerinin hizmet vereceği belirtildi.

Ankara'da metro hattında arıza meydana geldi. Kızılay-Koru hattında ilk önce seferler 15 dakikaya indirildi ardından tamamen durduruldu. Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) konuyla ilgili açıklama yaptı.

EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Koru Metro hattı seferlerinin güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.

Ankara metrosunda arıza: Kızılay-Koru hattı durduruldu! - 1. Resim

EK OTOBÜS SEFERLERİ KONDU

EGO'dan yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz." denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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