Ankara metrosunda arıza: Kızılay-Koru hattı durduruldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 19:44 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:50
Son dakika haberi: Ankara metrosunda arıza meydana geldi. Kızılay-Koru hattı durduruldu. Mağduriyet yaşanmaması için ek otobüs seferlerinin hizmet vereceği belirtildi.
Ankara'da metro hattında arıza meydana geldi. Kızılay-Koru hattında ilk önce seferler 15 dakikaya indirildi ardından tamamen durduruldu. Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) konuyla ilgili açıklama yaptı.
EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Koru Metro hattı seferlerinin güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.
EK OTOBÜS SEFERLERİ KONDU
EGO'dan yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com