Ankara Polatlı'daki otobüs kazasıyla ilgili kahreden detay! Yakınlarını arayıp haykırdı: Yetişin!

09 Ağustos 2024 14:13 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:33

Son dakika! Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, canlı yayında yaptığı açıklamada; kazada hayatını kaybedenlerden biri olan şoförün de uyuduğu ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kazayla ilgili olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinatörlüğünde 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

KAHREDEN DETAY

Otobüste, Doğubeyazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir'den Doğubayazıt'a cenazeye gitmişlerdi" dedi.

"BİZ KAZA YAPTIK, YETİŞİN"

Akrabalarından 8 kişiden 3'ünün yaralı olarak kurtulduğunu aktaran Aydemir, "Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, "Biz kaza yaptık" diyerek konum attı, "Yetişin" dedi. Diğer kişiler hakkında bize hala bilgi vermediler" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan bir dizi ziyaret için Adıyaman’da bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ankara’da yaşanan feci kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Ankara’da elim bir trafik kazası oldu ve 36 vatandaşımız etkilendi. Maalesef bunların 9’u rahmetli oldu. Allah’tan rahmet diliyorum. Geriye kalan 27 kişi hastanelerde 5’inin durumu kritik ve tedavileri devam etmekte” ifadelerini kullandı.