Ankara teleferik hizmetindeki eksiklikler tamamlanmadı, bir dönem sona erdi

10 Temmuz 2024 21:22 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 21:23

Ankara'nın tartışma oluşturan teleferik hattı artık resmen kapanmış oldu.

Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı üçünü oturumunu Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki oturumda, önceki toplantının tutanağı ve komisyon raporları oylandı.

Doğan, Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı ve tesisini içeren Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu'nu müzakereye açtı.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal, rapor ile teleferik hattının işletmeye kapatılması, mevcut teleferik tesisinin ve ekipmanlarının demontajı, satılması, hibe edilmesi veya ABB bünyesinde uygun görülebilecek farklı bir yere nakledilmesi konularında EGO Genel Müdürlüğüne yetki verilmesinin talep edildiğini belirtti.

"TELEFERİK DÜZENLENEBİLİR VE ÇALIŞTIRILABİLİRDİ"

ABB tarafından teleferiğin son 5 yılda randımanlı şekilde çalıştırılamadığını öne süren Ünal, şöyle devam etti:

"Mahkemece imar ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için karar verilmiş. Mahkeme kararında teknik eksikliklerin giderilmesi ile ilgili konulardan bahsedilmemiştir. Mahkeme kararına göre imar çalışması yapılarak, teleferik hattı düzenlenebilir ve çalıştırılabilirdi. Ancak belediyemiz durdurulmasını, ekipmanların satılması, hibe edilmesi ve demontajı gibi yetkiler istiyor. Biz burada halkımızın talebiyle teleferik hattının çalıştırılmasını talep ediyoruz. Mahkemenin de 'mekanik arızası var' demediği konuda tekrar orayı tamamen tasfiye etmek bizce uygun değildir. Bu sebeple biz bu karara muhalif kalıyoruz. CHP grubunun raporu tekrar gözden geçirmesini uygun görüyoruz."

AYLIK GİDERİ 10 MİLYON

ABB Meclisi'nin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı ve CHP Elmadağ Meclis Üyesi Burak Koç, teleferik hattının bakım onarımının ve teknik desteğinin 2013'te yapımını sağlayan İtalyan bir firmaya ait olduğunu ifade ederek, bir arıza olması durumunda İtalyan firmanın görüntülü konuşma yöntemiyle ABB'nin teknik ekipleri aracılığıyla arızaları giderdiğini aktardı.

Teleferiğin günlük taşıma kapasitesinin 72 bin olduğunu ancak 6 ila 7 bin kişiyi taşıdığına dikkati çeken Koç, "Teleferik hattında yolcu az bindi diye sistemi durdurma yapamazsınız. Maalesef maliyet hep düzenli kalıyor. Personel, elektrik ile bakım hariç olacak şekildeki aylık gideri 10 milyon liradır. Geliri ise sadece bilet olarak 700 bin liradır. Aylık düzenli olarak 9 milyon 300 bin lira zarar ediyor. Bu arada 10 yıllık bakım sözleşmesi bitmiş durumdadır." dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Açıklamaların ardından Doğan'ın oylamaya sunduğu rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde, Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından 'Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattına' ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planının onaylanması hakkındaki dava konusu işlemin ve mevzuata, üst ölçekli planlara, şehircilik ilkeleri ile planlama ve ulaşım esaslarına uygun olmadığı nedenleriyle hüküm altına alınan ve Danıştay 6. Daire Başkanlığı tarafından da kesinleştirilen imar plan değişikliklerinin iptal kararı gereği hizmeti durdurulan teleferik işletmesinin, Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının işletmeye kapatılması, mevcut teleferik tesisinin ve ekipmanlarının demontajı, satılması, hibe edilmesi veya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uygun görülebilecek farklı bir yere nakledilmesi konularında EGO Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin konu komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür."

AK Parti Sincan Meclis Üyesi Zülkifli Ceylan'ın 4 yıl önce bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını içeren konuşmasının ardından Meclis İkinci Başkanvekili Doğan, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.