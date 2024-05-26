Ankara Valiliği'nden kritik uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat

26 May 2024 14:59 - Güncelleme : 26 May 2024 15:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da gece saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN"

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre bu gece saatlerinden Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."