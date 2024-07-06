Ankara ve İstanbul'daki berberler kararını verdi: İşte kapalı olacakları günler

06 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 12:10

Ticaret Bakanlığı sektör paydaşlarından gelen talep ve önerileri değerlendirerek, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Uygulamanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesiyle birlikte belirlenen günlerde kapalı olmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

İSTANBUL'DA BERBERLER HANGİ GÜN KAPALI OLACAK?

Yürürlüğe giren uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'da bulunan berberlerin pazar günleri kapalı olacağını açıkladı. Kararın berberler adına sevindirici olduğunu belirten Akyüz, böyle bir uygulamanın olduğunu ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durumun yasal zemine oturduğunu söyledi. Akyüz, Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi" diye konuştu.

Akyüz konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımız eşlerine ve çocuklarına zaman ayıramıyordu, bu nedenle de böyle bir düzenlemenin beklentisi içindelerdi. Valiliğin bu konu hakkında daha önce almış olduğu bir karar vardı. Onlar da bizim talebimiz doğrultusunda pazar günü berberlerin kapatılmasına karar vermişti. Resmi yazı bizlere ulaştığı andan itibaren İstanbul'da berberler pazar günleri artık kapalı olacak"

ANKARA'DA NE ZAMAN KAPALI OLACAK?

Ankara'daki berberler de kararını açıkladı. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, berberlerin artık pazar günleri çalışmayacağını söyledi. Bu kararı berberler olarak beklediklerini aktaran Kara, "Aslında çoğu berber pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu" ifadelerini kullandı.

Kara, valilikle yaptıkları görüşmede pazar günü berberlerin kapalı olmasının uygun olduğunu belirdiklerini ifade ederek berberlerin söz konusu karardan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Pazartesi gününden itibaren berberlerin haftanın 6 gün çalışacağını belirten Kara, "Berberlerimiz artık bir gün dinlenme fırsatı bulacağı için daha verimli çalışacak. Esnafımız ailesine ve sevdiklerine zaman ayıramıyordu. Düzenlemeyle berberlerimiz artık kendilerine ve sevdiklerine vakit ayıracak" dedi.