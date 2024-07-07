Ankara ve İstanbul'daki berberlerin tatil olacağı gün belli oldu

07 Temmuz 2024 14:59 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:22

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ankara ve İstanbul'daki berberlerin kapalı olacağı gün de netleşti.

Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanak.

ANKARA VE İSTANBUL'DAKİ BERBERLER PAZAR GÜNÜ TATİL

Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri çalışmama kararı aldı.

Bu işletmelerin Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığınca idari yaptırım uygulanacak.

Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

İstanbul'da bulunan berberler pazar günleri kapalı olacak.

Berberlerin artık bir gün dinlenerek daha dinç olabilecek.

HAKSIZ REKABET ORTADAN KALKACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, " Aslında çoğu berber pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu." ifadelerini kullandı.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenecek.