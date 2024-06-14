Ankara yine sele teslim! Metrolar bu defa bariyerle kapatıldı

14 Haziran 2024 19:11 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 19:14

Ankara aniden bastıran dolu ve sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar taştı. Öğleden sonra bir anda başlayan yağış sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı. Metro durakları suyla taşmaması için bu defa önlemler alındı.

Sağanak ve dolunun etkisiyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlarda havanın düzelmesini bekledi.

Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'ndeki alt geçitte bir servis aracı mahsur kaldı. İzmir Yolu Caddesi'nde de oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Tandoğan Kavşağı alt geçidi, su birikmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddelerde suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatırken, Beşevler metro istasyonuna inen merdivenlerin önü, yolda biriken suyun dolmaması için bariyerle kapatıldı.