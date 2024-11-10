Ankara yolu trafiğe kapandı! Kaza havadan görüntülendi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde tır devrilmesiyle Ankara yolu trafiğe kapandı. Maddi hasarlı kazada oluşan trafik havadan görüntülendi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde mısır yüklü tırın devrilmesiyle ulaşım durdu. Maddi hasarlı kaza sebebiyle Ankara istikameti trafiği bir süre kapandı. Yola saçılan mısırları temizlemek için çalışma başlatıldı.
MISIRLAR YOLLARA SAÇILDI
TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Abant Gişeleri mevkisinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki mısır yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.