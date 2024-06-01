Ankara yolu ulaşıma kapandı: Kamyon devrildi, yaalılar var
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 02:09 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 02:09
Kocaeli'nin Ankara yolu istikametinde kamyonlar ve motosikletler çarpıştı. Devrilen kamyon yüzünden yol ulaşıma kapanırken yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Tavşancıl Mahallesi mevkisinde 2 kamyon ile motosiklet çarpıştı.
Kazada kamyonlardan birinin devrilmesi sonucu otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı