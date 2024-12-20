Ankara yolunda peş peşe feci olay! Kaza yapan araca başka araç çarptı, 2 ölü var

20 Aralık 2024 03:06 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 03:10

Ankara-Samsun yolunda yaşanan trajik kazada yolun ortasında kalan otomobile başka bir araç çarptı. Olayda iki kişi yaşamını yitirdi.

Ankara-Samsun yolunda meydana gelen trafik kazası​, iki can kaybıyla sonuçlandı. Gece saatlerinde Kayaş mevkiinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir otomobil​ kaza yaparak yolun ortasında kaldı. Bu sırada seyir halindeki başka bir otomobil, yolda kalan araca çarptı ve çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, plakalı otomobilde bulunan T.D. ve A.E.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ankara-Samsun yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.