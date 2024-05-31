Ankara'da 2 kadın birbirine girdi! Savcılık duruma el koydu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 16:39 - Güncelleme : 31 May 2024 16:52
Ankara'da iki kadının kavga görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntülerden sonra Ankara Valiliği açıklamada bulundu.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşu iki kadının kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"GEREKLİ TAHKİKAT CUMHURİYET SAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"
Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada da yer alan ilimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumlular adli mercilere intikal ettirilmiş olup, gerekli tahkikat cumhuriyet savcılığınca yürütülmektedir” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı