Ankara'da 20 milyon liralık başıboş köpek vurgunu: Dernek başkanı tutuklandı

03 Aralık 2024 10:06 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:33

Ankara’da 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında sokak hayvanları için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullanıp, 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü’nün de bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başıboş sokak köpekleri üzerinden rant sağlayanlara geçit yok. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurduğu Patiliköy Köpek Barınağı'nda, hayvanseverlerin bağışlarıyla sokak köpeklerinin bakımını üstlenen ve aynı zamanda Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan Buket Özgünlü'nün, Siverek'teki hayvan barınağında bulunan kuduz hastalığı taşıyan köpekleri izinsiz şekilde alıp, Ankara'ya getirmişti.

Özgünlü daha sonra gözaltına alınıp tutuklanmış bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.

KÖPEKLER ÜZERİNDEN DERNEK ADI ALTINDA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Yaşananların ardından Özgünlü bu kez de sokak hayvanlarına yardım vaadiyle topladığı 20 milyon lirayı kendi çıkarı için kullandığı ortaya çıkmış, olay tepki çekmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna göre yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, diğer 9 şüpheli ifadeye çağrılıp, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMAKLA SUÇLANDI: TUTUKLANDI

Gözaltı kararı verilen 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile eniştesi ve ablasının da olduğu 8 şüpheli, bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, Özgünlü’nün kardeşi Demet K. ve 'Papağan Evi' isimli dükkanın sahibi Ertan I., 'görevi kötüye kullanma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Kasım'da "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, diğeri ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.