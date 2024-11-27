Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Korkunç detay ortaya çıktı

27 Kasım 2024 15:26 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:27

Ankara'da yataktan düştüğü iddia edilerek hastaneye götürülen 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olay sonrası çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanılması sonucu gözaltına alınan annesi tutuklanırken, ailenin komşularından korkunç bir açıklama geldi. Talihsiz olayla ilgili konuşan ailenin komşusu "Olaydan bir ay önceye kadar çocuğun yüzünde yine morluklar vardı" dedi. İşte tüm detaylar...

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Kahreden olay Ankara'da meydana geldi. 19 Kasım'da N.S., 3 yaşındaki kızı E.İ.S.'nin yataktan düşüp yaralandığını söyleyerek komşularından yardım istedi ve uzman çavuş eşi Ö.S.'ye haber verdi. Babası tarafından evlerinin yakınında yer alan hastaneye götürülen E.İ.S., ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye nakledildi.

TALİHSİZ BEBEK KURTARILAMADI

Götürüldüğü hastanede iki gün müşahedede tutulan minik kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki tetkiklerde E.İ.S.'nin vücudunda darp izleri ve kırıklar tespit edildi. Yapılan ön otopsinin ardından küçük kızın öldürülmüş olma şüphesi nedeniyle annesi gözaltına alındı.

ANNE TUTUKLANDI

İfadesinde, "Evde oynarken yataktan düştü sonra bilinç kaybı oldu” diyen N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.İ.S.'nin cenazesi Polatlı​'da toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"OLAYDAN BİR AY ÖNCE KADAR ÇOCUĞUN YÜZÜNDE YİNE MORLUKLAR VARDI"

Kahreden olayla ilgili konuşan komşulardan Kurban Ertuğrul "Ara sıra konuştuğumuz komşularımızdı. Anneleri çocuklarına çok düşkündü. Böyle bir şey olduğuna inanamadık. Çocuğun düştüğünü duyduk. Düşmeyle nasıl bu kadar darbe oluşmuş vücudunda anlamadık. Olaydan bir ay önce kadar da zaten çocuğun yüzünde yine morluklar vardı. Annesine sorduğumda, ‘Sürekli düşüyor' dedi. Ardından da bu olay oldu. ‘Çocuğum düştü, yetişin' diyerek komşulardan yardım istemiş. Eşiyle birlikte hastaneye götürmüşler çocuğu. Beyin kanaması geçirmiş. Daha sonra da öldüğünü duyduk. Çocukta darp izlerine rastlanmış. O yüzden de anneyi tutuklamışlar. Komşumuzun daha önce çocuklarına şiddet uyguladığına şahit olmadık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.