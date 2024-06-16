Ankara'da 58 yaşındaki kadın bayram temizliği yaparken camdan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti.

16 Haziran 2024 13:17 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 13:28

Ankara'da evinin camını silmeye çalışan bir kadın 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Yenimahalle ilçesinde yer alan bir sitede meydana geldi.

ANKARA'DA 58 YAŞINDAKİ KADIN BAYRAM TEMİZLİĞİ YAPARKEN CAMDAN DÜŞTÜ!

Alınan bilgilere göre 58 yaşındaki M.K., 7. kattaki evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek yere çakıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tıpkı acemi kasaplar gibi bayram temizliği sıradanda yapılan hatalarda can almaya devam ediyor. Bayram temizliğinin verdiği zararlar sadece camdan düşme değil aynı zamanda yoğun kimyasala maruz kalanlarda da akciğer sorunları yaşandı.