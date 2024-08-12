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Ankara'da 9 kişinin öldüğü kazanın ön raporu hazır: Şoför tam kusurlu bulundu

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 17:27 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:44
Ankara&#039;da 9 kişinin öldüğü kazanın ön raporu hazır: Şoför tam kusurlu bulundu

Ankara Polatlı'daki otobüs kazası ile ilgili soruşturma sürüyor. İlk tespitlerde fren izine rastlanmadı, ön raporda şoför tam kusurlu bulundu.

Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü 9 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrıldı, 9 kişi hayatını kaybetti.

Feci kazada ölen otobüs şoförü Çetin Karayel'den geriye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kaldı.

Ankara'da 9 kişinin öldüğü kazanın ön raporu hazır: Şoför tam kusurlu bulundu - 1. Resim

Görüntülerde, Karayel'in 1 hafta önce başka seyahatinde otobüsü kullandığı anlar yer aldı. Bir diğer paylaşımda ise kaza yapan otobüsün hareket halindeyken başka bir otobüs tarafından kayda alındığı görüldü.

Ankara'da 9 kişinin öldüğü kazanın ön raporu hazır: Şoför tam kusurlu bulundu - 2. Resim

ŞOFÖR TAM KUSURLU BULUNDU

Kazayla ilgili 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İlk belirlemelere göre olay yerinde fren izine rastlanmadı. Ön rapora göre otobüs şoförü tam kusurlu bulundu.

Ankara'da 9 kişinin öldüğü kazanın ön raporu hazır: Şoför tam kusurlu bulundu - 3. Resim

Raporda, aynı istikametteki kamyonet sürücüsünün, otobüsün sağa sola hareket ettiğini fark ederek, selektör ve kornayla sürücüyü uyarmaya çalıştığı yer aldı.

SÜRÜCÜ DEĞİŞTİKTEN 6 DAKİKA SONRA FELAKET YAŞANDI

Yine rapora göre, sürücü değiştikten 6 dakika sonra kaza oldu.

Peki, kaza sırasında otobüs hızlı mıydı? Belirlenmesi için otobüsten alınan takograf, bilirkişi tarafından inceleniyor. Hazırlanan rapor, kaza tespit tutanaklarıyla birleştirilip dava dosyasına eklenecek.

Ankara'da 9 kişinin öldüğü kazanın ön raporu hazır: Şoför tam kusurlu bulundu - 4. Resim

Otobüsün kamera ve kayıt sistemi de ekiplerin incelemesi altında. Oradan elde edilen bilgiler de kazanın aydınlatılması için hazırlanıp savcılığa sunulacak.

Kaynak: tgrthaber.com
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