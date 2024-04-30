Ankara'da araç kontrolden çıktı! 1 ölü, 5 yaralı 

30 Nisan 2024 00:42 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:44

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Ankara'nın Elmadağ bölgesinde Lalabel mevkii yakınlarında, yoğun yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazası sonucu, 16 R 8754 plakalı araç bariyerlere çarparak durdu.

Akşam saatlerinde meydana gelen kazada çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, araç içinde bulunan bir kadın yolcunun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen beş kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araç sürücüsü ve diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.