Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 19:15 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:28
Ankara'nın Sincan ilçesindeki yaşanan korkunç olayda apartmandaki asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Saat 16.00'da meydana gelen korkunç olayda ailesiyle birlikte misafirliğe giden Beren Su Bolat, iddiaya göre arkadaşıyla asansöre bindi.
Bolat ve arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı.
Gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlatırken Beren Su Bolat henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.
Asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki Beren Su Bolat hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı