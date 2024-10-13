Ankara'da 'ayak ezme' intikamı! Bıçaklı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

13 Ekim 2024 23:47 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 23:52

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan korkunç olayda, aracını park etmeye çalışırken bir çocuğun ayağının üzerinden geçen sürücü, çocuğun yakınlarıyla arasında çıkan tartışma sırasında kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Sincan​ ilçesinde gerçekleşen olayda Ankara Caddesi​'nde iddiaya göre, Sefa Ç., aracını park etmek için kaldırıma yanaşırken yol kenarında duran bir çocuğu fark edemeyip çocuğun ayağının üzerinden geçti.

Yaşananların ardından çocuğun yakınları olay yerine gelerek Sefa Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Sefa Ç. eline geçirdiği bir bıçakla kalabalığa saldırdı.

BIÇAĞI ALDI, AĞIR ŞEKİLDE BIÇAKLADI!

Bıçağı elinden geçiren grup, Sefa Ç.'yi bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sefa Ç., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili olarak dört kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.