Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

05 Şubat 2025 04:33 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 03:52

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; bugün, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle;

Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü,

Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçitler hariç tamamı,

Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı,

Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı,

Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı program sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç duyulması halinde ise, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

https://x.com/ankarabbld/status/1886857750396932099