Ankara'da bir garip dava! Eşine kezzapla yaraladı serbest kaldı

08 Temmuz 2024 17:07 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:18

Çankaya’da 2023’ün Ocak ayında meydana gelen olayda, Ö.A. (40), kimliği belirsiz bir kişi tarafından kezzapla saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan kadın tedavisinin ardından taburcu olurken, olayın sorumlusu olarak boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Azim’i (50) gösterdi.

Şüpheli olarak gözaltına alınan koca, iki buçuk ay tutuklu olarak yargılandıktan sonra delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı.

Eşinin kendisini defalarca aldattığını ve bu sebepten dolayı boşandığını ileri süren Azim, çocuklarının velayet meselesi sebebiyle iftiraya uğradığını söyledi.

3 yıl süren dava sürecinin ardından eşinden boşanan Azim, hapse girdiği için işlerinin bozulduğunu ve itibarının zedelendiğini ifade etti.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ DEĞİŞTİRİLDİ





Mağdur olduğunu söyleyen Azim, eşinin birilerini korumak için çocuklarının ifadelerini değiştirtmeye çalıştığını ileri sürdü. Sonuçlanan boşanma davasında ise mahkemeye 10 ve 7 yaşındaki iki kız çocuğunun velayetini baba Azim’e verdi.

Mahkeme, ayrıca anne Ö.A.’ya, çocuklar 18 yaşına gelene kadar görüş yasağı verilmesine ve eski eşine nafaka ödenmesine hükmetti.



Aldatıldığını söyleyen Azim, “2021 yılından beri eşimle boşanma sürecimiz devam ediyordu. Zina nedeniyle dava açmıştım ve sayısız delille de ispat ettim. Çocukların velayeti de mahkeme kararıyla bana verilmişti.

Bazı delillerden dolayı da anneye görüş yasağı getirilmişti. Şüphelerim vardı. Aynı anda iki kişi ile görüşürken yakaladım. Ardında görüştüğü diğer kişilere ulaştım.

9 BİNDEN FAZLA DELİL ELDE ETTİ

Bu kişilerden 9 binden fazla delil elde ettim.

427 tanesini avukatım dosyaya koydu. Boşanma davası 3 sene sonra sonuçlandı.

Karşı taraf 100 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Çocukların görüş yasağının 18 yaşına kadar devam etmesine karar verildi” dedi.



Suçsuz olduğunun ispat edildiğini belirten Azim, “Beni cezaevine göndertip, çocukların ifadesini değiştirmek istiyor.

Olayın olduğu günün akşamı işten çıkıp evime geldim. Kamera kayıtlarında evime girdiğim ve polisler beni almaya gelene kadar çıkmadığım anlaşılıyor.

Olaydan 2 saat önce evime geldiğim belli. Binanın ön kapısından başka girişi çıkışı olmadığı da kanıtlandı” ifadelerine yer verdi.

İFTİRA YÜZÜNDEN HAYATI ALTÜST OLDU

Hayatının alt üst olduğunu söyleyen Azim, “Kendisine kezzap atılmış. Bu durumdan dolayı beni suçluyor.

Bu nedenden dolayı 2 buçuk ay cezaevinde kaldım. Ne zaman çıkacağım belli olmadığı için iş yerim kapadı.

Çocuklarım rezil oldu. Bu kayıpların hepsinin bedelini yasal yollarla almaya çalışacağız. Hayatım mahvoldu, hayatımı bitirdi.

O olayı yapan ben değilim. Belki de canını yaktığı birisi yaptı. Olay saatinde farklı yerde olduğumu ispatladım” diye konuştu.