Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Aralık 2024 01:37 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 01:45
Ankara'da Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar bugün araç trafiğine kapatılacak.
Ankara'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Trafiğe kapalı olan yollar Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından duyuruldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Baruthane Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı