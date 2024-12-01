Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

01 Aralık 2024 01:37 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 01:45

Ankara'da Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar bugün araç trafiğine kapatılacak.

Ankara​'da düzenlenecek etkinlik​ nedeniyle bugün bazı yollar​ trafiğe kapalı olacak. Trafiğe kapalı olan yollar Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet Caddesi​'nin Tren Garı Kavşak ile Baruthane Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.