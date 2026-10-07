İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla başkentte bugün "Gazze İçin Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlenecek.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak Ankara'da düzenlenecek "Gazze İçin Özgür Filistin Yürüyüşü" nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Yürüyüş, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlenecek. Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da yapılacak yürüyüş nedeniyle ihtiyaç halinde saat 15.00'ten itibaren bazı yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak. Dr. Mediha Eldem Sokağı, Kızılırmak Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'nin belirlenen bölümleri ile bu güzergahlara açılan cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek. Bankacı Sokağı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı ve A. Adnan Saygun Caddesi'nin belirli kısımları da ihtiyaç halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle trafikte birtakım düzenlemeye gidildi.

BAZI YOLLAR ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla, ihtiyaç olması halinde saat 15.00'ten etkinlik sona erene kadar bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERHAHLAR

Bu kapsamda, Dr. Mediha Eldem Sokağı'nın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü, Kızılırmak Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ile Mithatpaşa Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasında kalan bölümü ve bu güzergahlara açılan cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Bankacı Sokağı'nın tamamı ile buraya açılan cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü de ihtiyaç halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.