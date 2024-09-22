Ankara'da 'change' operasyonu! 4 kişiye gözaltı kararı

22 Eylül 2024 10:57 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 11:10

Başkent Ankara'da, depremde ağır hasarlı olarak damgalanan araçların motorlarını yasa dışı başka araçlara takarak "change" işlemi yapan kişiler yakalandı. İş yerlerine yapılan kontrollerde çok sayıda motor ve şanzıman ele geçirildi.

Elde edilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların motorları, aynı marka ve model çalıntı, kaçak veya hacizli araçlara takıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Ankara Oto Sanayi'deki 4 ayrı oto yedek parça satan iş yerine düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

31 MOTOR, 19 ŞANZIMAN ELE GEÇİRİLDİ

İş yerlerinde yapılan kontrollerde, okunamayan, şasi numaraları silinmiş ve kimliksiz, yakalama kararı olan ve yurt dışı kaynaklı toplam 31 motor ile 19 şanzıman ele geçirildi.

Ele geçirilen parçaların, kriminal laboratuvarda uzmanlar tarafından inceleneceği öğrenildi.