45 ilde DAEŞ operasyonu: 216 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde terör örgütü DAEŞ operasyonunda 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından GÜRZ-23 operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yerlikaya, 45 ilde gerçekleşen terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonlarda 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yakalanan şüphelilerin geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edilirken örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.
"HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Yerlikaya, paylaşımında "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.