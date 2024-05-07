Ankara'da dehşet: 15 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 12:26 - Güncelleme : 07 May 2024 12:29
Ankara’da ruhsal problemleri olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir çocuk, ablasını bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan kardeş gözaltına alındı.
Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. ile tartışmaya başladı.
SIRTINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı