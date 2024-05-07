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Ankara'da dehşet: 15 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 12:26 - Güncelleme : 07 May 2024 12:29
Ankara&#039;da dehşet: 15 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü

Ankara’da ruhsal problemleri olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir çocuk, ablasını bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan kardeş gözaltına alındı.

Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. ile tartışmaya başladı.

Ankara'da dehşet: 15 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü - 1. Resim

SIRTINDAN BIÇAKLADI 

Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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