Ankara'da dehşet: 15 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü

07 May 2024 12:26 - Güncelleme : 07 May 2024 12:29

Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. ile tartışmaya başladı.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.