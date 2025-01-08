Ankara'da dehşet! Tanımadığı 2 erkek kabusu yaşattı: 'Tecavüz ettiler, öldürmeye çalıştılar'

08 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:00

Ankara'da 2 erkek tarafından kaçırılan 24 yaşındaki M.T. isimli genç kız dehşeti yaşadı. Boş bir araziye götürülen genç kız tecavüze uğradığını ve tehdit edildiğini iddia etti. Genç kız dehşet anlarını 'Boğazımı sıktı ve tecavüz etti' dedi.

Yenimahalle’nin Demetevler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla buluşan 24 yaşındaki M.T. isimli genç kız, araç içinde arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Dışardan da duyulan seslere gelen M.A. ve H.G. adında iki erkek duruma müdahale etmek istedi. Genç kızı araçtan çıkarmaya çalışan 2 erkek, genç kızın arkadaşları tarafından durduruldu. Genç kız ise araçtan inerek taksi ile olay yerinden uzaklaştı. Arkadaşlarına yanlış yaptığını düşünen genç kız olay yerine geri döndü fakat arkadaşlarının gittiğini fark etti.

Gittiği yerde arkadaşlarını bulamayan genç kadın, kendisine saldırmaya çalışan M.A. ve H.G. ile karşılaştı. Saldırganlar, M.T.’yi kavga ettiği arkadaşının kendisini otomobilde beklediğini söyleyerek alıkoydu. Sürüklenerek zorla araca bindirilen M.T., darp edildikten sonra ıssız bir araziye götürüldü. Kendisini alıkoyan saldırganlardan birisinin tecavüzüne uğrayan kadın, daha sonra araçtan indirilerek tekrar darp edildi. Olayın ardından şikayetçi olan M.T.’nin beyanı üzerine şüpheli M.A. ve H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde tecavüz olayını reddettikleri ve M.T.’nin rızası olduğunu iddia ettiklerini belirttikleri öğrenildi.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI: 'BOĞAZIMI SIKIP TECAVÜZ ETTİ"

Yaşadığı korku dolu olayı anlatan genç kadın, saldırganların en ağır cezayla yargılanmasını istedi. Öldürülmek istendiğini ileri süren M.T., olayın ardından ruh sağlığının bozulduğunu söyledi. Saldırganlara direnmeye çalıştığını belirten M.T., “İş arkadaşımla buluştum. Bir süre vakit geçirdikten sonra bir konu hakkında tartışmaya başladık. O sırada araçtaydık. Kavga ettiğimizi gören iki kişi otomobilin kapısını açarak beni indirmeye çalıştı. Yanımdaki kişiler duruma engel olmaya çalıştı. O kişileri uzaklaştırdıktan sonra iş arkadaşım beni taksiye bindirerek göndermeye çalıştı. Bir süre sonra iş arkadaşıma yaptığımın yanlış olduğunu anladım, pişman oldum ve geri döndüm. Bana saldırmaya çalışan iki kişi hala oradaydı. Bana, ‘Ablan arabada’ dediler. Kolumdan tutup zorla arabaya bindirdiler. O esnada anksiyete rahatsızlığım başladı ve bilinç kaybı yaşadım. Arabada tanıdığım kimsenin olmadığını fark ettim. Birkaç dakika sonra beni alıkoyanlardan birisi saldırmaya başladı. Beni darp etti. Kapıyı açıp kendimi araçtan atmak istedim. Beni tekrar içeriye sürükleyip kapıları kilitlediler. Saldırgan üzerime çıktı. Boğazımı sıktı ve tecavüz etti. O sırada nefes alamadım. Beni öldürmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

"BENİ BIRAKIP KAÇTILAR"

Öldürülmek istendiğini ileri süren M.T., “Tarla gibi bir yerde beni indirdiler ve öldürmek istediler. Beni boğmaya çalıştığı sırada telefonum çaldı. Bir şekilde açmayı başardım. Telefonumu açtığımı gören saldırgan korktu ve paniklemeye başladı. Beni o halde bırakarak kaçtı. O şekilde kurtulabildim ve olay yerinden kaçtım” dedi.

"SÜREKLİ AKLIMA GELİYOR, UYUYAMIYORUM"

Ruh sağlının kötü durumda olduğunu söyleyen M.T., “Çok kötü hissediyorum. Psikolojim hiç iyi değil. Konuşacak durumda bile değilim. Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Sürekli aklıma geliyor o anlar, uyuyamıyorum” diye konuştu.