Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Ankara'da deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Ankara'da deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Haziran 2024 19:12 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 19:31
Ankara&#039;da deprem! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika deprem haberi.... Ankara Bala merkezli 19.04'te deprem meydana geldi. AFAD konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ankara akşam saati 19.04'te depremle sarsıldı. AFAD'dan gelen açıklamada depremin büyüklüğü 3.7 olarak kayıtlara geçti.  Depremin derinliği 14 km olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi açıkladığı ilk verilere göre depremin büyüklüğünü 3.8 olarak bildirdi. 

Deprem Bala, Gölbaşı ve çevre ilçelerde hissedilirken olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.

Ankara'da deprem! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

Ayrıntılar geliyor...

 

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...