Ankara'da deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Haziran 2024 19:12 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 19:31
Son dakika deprem haberi.... Ankara Bala merkezli 19.04'te deprem meydana geldi. AFAD konuyla ilgili açıklama yaptı.
Ankara akşam saati 19.04'te depremle sarsıldı. AFAD'dan gelen açıklamada depremin büyüklüğü 3.7 olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliği 14 km olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi açıkladığı ilk verilere göre depremin büyüklüğünü 3.8 olarak bildirdi.
Deprem Bala, Gölbaşı ve çevre ilçelerde hissedilirken olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com