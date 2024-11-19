Ankara'da ev sahibi terörü! İstediği zammı kabul etmeyen engelli kiracısı ve kızını öldüresiye darbetti

19 Kasım 2024 16:16 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:40

Ankara'da engelli baba ile kızı, yasal zammın 5 katı üzerinde kira zammı yapmak isteyen ev sahibinin saldırısına uğradı. Ev sahibinin mahkeme kararına uymayıp engelli oğlu üzerinden tehdit edildiğini iddia eden kiracı Seçil Kaysal, "Elindeki sopa üzerimde kırıldı, demir sopayla devam etti" dedi. 25 dakika boyunca dayak yiyen Seçil Kaysal ve babasının vücudunda kırıklar oluştu.

Ankara'da ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık dehşete dönüştü. İstediği artışı yapmayan kiracısını akılalmaz bir planla takip eden ev sahibi, engelli kiracısı ve kızını öldüresiye darbetti.

Korkunç olay dün akşam Altındağ ilçesinde yer alan Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan A.T. (38), 4 senelik kiracıları Himmet Kaysal (58) ve kızı Seçil Kaysal'ın (33) ödedikleri 4 bin 200 liralık kira bedelini az buldu. Yasal zammı uygulayan baba ve kızına karşı çıkan A.T., evi için ayda 20 bin lira ödenmesini istedi. İstenen bedelin kanuna aykırı olduğunu söyleyen Kaysal ailesi ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.

KİRACILARINA SALDIRMAK İÇİN AYNI SOKAKTAN DÜKKAN KİRALADI

Durum üzerine Ankara'ya gelen A.T., aileye saldırmak için kiracıların yaşadığı sokaktaki boş bir dükkanı kiraladı. Kiraladığı dükkanda yaşamaya başlayan A.T., yoldan çocuğu ile birlikte geçen Seçil Kaysal ile karşılaştı. A.T.'nin demir sopalı saldırısına uğrayan Kaysal, babasını arayarak yardım istedi. Kızını kurtarmak isteyen yüzde 70 fiziksel engelli Himmet Kaysal da ev sahipleri A.T.'nin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince olaya müdahale edilirken yaralı baba ile kızı hastaneye nakledildi. Saldırgan ev sahibi ise gözaltına alındı.

VÜCUTLARINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Uğradıkları saldırı nedeniyle Seçil Kaysal'ın kaburgasında ve sol kolunda kırıklar oluştu. Açılan başına da 3 dikiş atılan Kaysal'ın babasının ise burnu kırıldı. Vücudunun farklı yerlerinde morluklar ve şişlikler olan baba ile kızı, saldırgan ev sahiplerinin hak ettiği cezayı almasını istedi. İki yıla yakındır tehdit, hakaret, taciz ve benzeri saldırılara maruz kaldıklarını dile getiren aile yaşadıkları sebebiyle korku ve endişe duyduklarını ifade etti. Canını en çok engelli oğlu üzerinden yapılan tehditlerin acıttığını söyleyen anne Kaysal, yetkililerden yardım istedi.

"BENİ ENGELLİ OĞLUMLA TEHDİT ETTİ"

Yaklaşık 4 senedir burada ailesiyle beraber yaşadığını söyleyen mağdur Seçil Kaysal, son bir buçuk yıldır kira artışları nedeniyle ev sahibiyle sürekli sorun yaşadığını söyledi. Her mahkeme sonrası yasal zam üzerinden artış yapılması kararı verilmesine rağmen ev sahibinin bu kararı kabul etmediğini belirten Kaysal, "Engelli çocuğum üzerinden beni tehdit ediyordu. Dün oğlumu berbere götürüyordum. Yakınlarda bir dükkan kiralamış. Bir anda oradan çıktı. Tartışma çıkardı. Engelli oğlumu hedef gösterip, ‘seni bu oğlunun acısıyla yaşatacağım' dedi" sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.

"25 DAKİKA SOPAYLA DAYAK YEDİM"

Saldırıya uğradığını anlatan Seçil Kaysal, "Yanıma gelip yumruk attı ve sopayla saldırdı. Yerde sürüklendim. Elindeki sopa üzerimde kırıldı, sonra da demir sopayla vurmaya devam etti. 25 dakika dayak yedim. Başımda 3 dikiş var. Sol kolum tamamen kırık. Kaburgalarımda da kırıklar var. Eğer iyileşmezse ameliyat olma durumum var" diye konuştu.

"KORKUDAN ÇOCUĞUMU OKULA GÖNDEREMİYORUM"

Ev sahiplerinin sürekli kendilerini yıldırmaya çalıştığını ifade eden Seçil Kaysal, "Ev sahibi bize, ‘Ben ev sahibiyim. Benim belirlediğim kiraya oturacaksın. Adalet ve kanun tanımam, istediğin yere şikayet et' dedi. Hakkında aldırdığımız uzaklaştırma kararlarını iptal ettirmeyi de başardı. Bizden 20 bin lira kira istedi. Biz de yasal olan zammı uyguladık ve 4 bin 200 lira ödemeye başladık. Ev sahibi bundan önce de 4 kez elektrik ve su aboneliğimizi kapattı. Çok korkuyorum. İki çocuğum var. Birisi zaten engelli. Korkudan okula gönderemiyorum. Gözleri önünde darbedildim. Çocuğum, ‘anneme vurma bana vur' dedi. Tehditlerden dolayı çocuğumu başka bir okula göndermek zorunda kaldım. Bu gidişle bu okuldan da alacağım” şeklinde konuştu.

"TUTUKLANMASINI İSTİYORUM'

Duruma bir çözüm getirilmesini isteyen Kaysal, “Şikayette bulundum, kendisi karakolda şu anda. Bugün savcılığa sevk edilecek. Oradan da hakimliğe çıkılacak. Tutuklanmasını istiyorum ve devletin bu soruna bir çözüm bulmasını bekliyorum. Babam da darp edildi. Burnunda kırıklar var. Geçirdiği iş kazası nedeniyle yüzde 70 engelli durumda zaten. Elindeki sopayla babama da saldırdı" dedi.

"YA 20 BİN TL VER YA DA BEN SENİ ÇIKARMASINI BİLİRİM"

Baba Himmet Kaysal ise hiçbir suçlarının olmadığı belirterek şöyle devam etti:

“Ben engelli biriyim. Sağ bacağımda ve sol kolumda toplam 24 platin takılı. Dün kızım aradı. ‘Baba yetiş, ev sahibim beni darp ediyor' dedi. Bu engelli halimle oraya nasıl gittim bilmiyorum. Gittiğimde bana sopayla vurmaya başladı. Sonra da merdivenlerden sürükledi. Burnumda ve gözümde hasar oluştu. 3 senedir tehdit ediliyorum. Ben yasal artış neyse onu uyguladım. Ev sahibi kapımın önüne kadar gelip bana, ‘Ya 20 bin lira vereceksin ya da ben seni bu evden çıkarmasını bilirim' diyor. Kızıma küfürlü mesajlar atıp beni ve ailemi tehdit ediyor. Mahkeme bizi haklı görmesine rağmen kararlara uymuyor. ‘Hükümeti de mahkemeyi de tanımam' diyor."