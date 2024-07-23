Ankara'da evlat dehşeti! Anne ve babasını bıçakla rehin aldı

23 Temmuz 2024 03:05 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 03:11

Sokak ortasında katletti, sözleri dehşete düşürdü! ‘5 sene yatar çıkarım, sizi de öldürürüm'

Sokak ortasında katletti, sözleri dehşete düşürdü! ‘5 sene yatar çıkarım, sizi de öldürürüm'

Niğde'de dehşet anları kamerada! Yine başıboş köpek saldırısı: "Biri dudağımdan diğeri kolumdan tuttu"

Niğde'de dehşet anları kamerada! Yine başıboş köpek saldırısı: "Biri dudağımdan diğeri kolumdan tuttu"

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde saat 21.00 sıralarında evlat dehşeti yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen E.Y. isimli şüpheli, anne ve babası olan M.Y. ve S.Y.’yi bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahsın tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri geldi.

İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan müzakereler sonucu şüpheli şahıs ikna edilerek gözaltına alınırken olayda yaralanan olmadı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.