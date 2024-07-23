Ankara'da evlat dehşeti! Anne ve babasını bıçakla rehin aldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 03:05 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 03:11
Başkent'te uyuşturucu bağımlısı oğlu tarafından bir anne ve baba bıçakla rehin alındı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri karı-kocayı kurtardı.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde saat 21.00 sıralarında evlat dehşeti yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen E.Y. isimli şüpheli, anne ve babası olan M.Y. ve S.Y.’yi bıçakla rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahsın tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri geldi.
İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI
Yapılan müzakereler sonucu şüpheli şahıs ikna edilerek gözaltına alınırken olayda yaralanan olmadı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı