Ankara’da eylem sonrası gözaltı tartışması: 'Görüntülerdeki kişi erkek'

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yasadışı eylem yapan gruba polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sırasında kaydedilen ve sosyal medyada tartışma yaratan görüntülerle ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, görüntülerdeki kişinin erkek olduğunu ve kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış bilgilendirildiğini belirtti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yasadışı eylem yapan gruba polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği, gözaltı sırasında kaydedilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili de açıklama yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Konur Sokak’ta meydana geldi. Yaklaşık 300 kişilik bir grup, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen yürüyüşe geçti. Eylemciler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanırken, polis müdahale ederek 9’u kadın, 21’i erkek olmak üzere toplam 30 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltı sırasında bir kişinin üstünün açıldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili de açıklama yapan Ankara Valiliği, söz konusu kişinin erkek olduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Gözaltına alınan kişinin 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapattığı, polise direnmesi nedeniyle oluşan görüntülerde kadın iç giyimi kullandığının görüldüğü” bilgisi verildi.

Aynı kişinin daha önce de benzer eylemlere katıldığı, müstehcen içerik paylaşımı ve örgüt propagandası yapmak suçlarından hakkında davalar bulunduğu belirtildi. Valilik, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Hassasiyetin istismar edilmesine yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi önemlidir” ifadelerini kullandı.