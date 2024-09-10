Ankara'da faciadan dönüldü! Havada takla atıp metrelerce ileriye savruldular
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Eylül 2024 08:29 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 08:30
Ankara'da bir otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletteki iki kişi havada takla atarak metrelerce ileri savruldu. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, cadde üzerinden Ankara Caddesi'ne dönüş yapan Yunus Emre Y. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
HAVADA TAKLA ATARAK YERE DÜŞTÜLER
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Veli K. ve yanındaki Melihcan B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcunun uçarak yere savrulma anları kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı