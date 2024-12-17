Ankara'da faciadan dönüldü! Yolcu treni kayaya çarptı

17 Aralık 2024 15:38 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:39

Ankara'da yolcu treninde büyük panik yaşandı. Seyir halindeki tren, raylara düşen kayaya çarptı. Kaza anında yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Kaza​, Polatlı​ ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Polatlı - Sincan seferini gerçekleştiren Başkentray​'a ait yolcu treni, raya düşen kayaya çarptı.

Makinistin durumu erken fark etmesi ve frene basması sonucu kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede bir süre tren geçişlerinde aksamalar oldu. Kaza sonrası yolcular büyük panik yaşandı.