Ankara'da feci kaza! Belediye otobüsü devrildi: Yaralılar var
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 17:13 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:19
Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazayı fark eden belediye otobüsü şoförü ani fren yaptı. Kontrolden çıkan belediye otobüsünün devrilmesiyle 5 yolcu yaralandı.
Keçiören ilçesi Bağcı Caddesi'nde yaşanan zincirleme kazayı gören EGO otobüsü şoförü M.K., ani fren yaparak kaldırıma doğru yöneldi.
Kontrolden çıkan otobüs, savrularak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
5 YOILCU YARALANDI
Kazada hafif şekilde yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı