Ankara’da feci kaza! Otomobil direğe ok gibi saplandı: 4 ölü, 1 yaralı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 02:48 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 03:06
Ankara’nın Mamak ilçesinde bir otomobil direğe çarptı. Feci kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Başkent'in Mamak ilçesinde gece saatlerinde katliam gibi kaza meydana geldi. Bir otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan direğe çarptı.
Feci kaza sonucu 2’si kadın 2’si erkek 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı