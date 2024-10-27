Ankara’da feci kaza! Otomobil direğe ok gibi saplandı: 4 ölü, 1 yaralı

27 Ekim 2024 02:48 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 03:06

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir otomobil direğe çarptı. Feci kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Mangal yapayım derken çatıyı yaktılar! O anlar kameraya yansıdı

Mangal yapayım derken çatıyı yaktılar! O anlar kameraya yansıdı

El freni çekilmeyen otomobil bahçeye uçtu! O anlar kamerada

El freni çekilmeyen otomobil bahçeye uçtu! O anlar kamerada

Başkent'in Mamak​ ilçesinde gece saatlerinde katliam​ gibi kaza​ meydana geldi. Bir otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan direğe çarptı.

Feci kaza sonucu 2’si kadın 2’si erkek 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.