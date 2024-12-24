Ankara'da feci kaza! Servis aracı ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

24 Aralık 2024 17:43 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:48

Ankara'da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır toplam 10 kişi yaralandı.

Kaza​, Sincan​ ilçesi Polatlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir servis aracı ile otomobil​ çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 1'i ağır toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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