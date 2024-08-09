Ankara’da feci kazaya karışan otobüsün son görüntüsü! Şoför uyudu iddiası
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:08
Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazada otobüsün son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında, sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.
YOLCU OTOBÜSÜ KÖPRÜNÜN AYAKLARINA ÇARPTI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüste sıkışanları kurtardı.
İlk belirlemelere göre kazada 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Yaralılar ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntüler, kaza yerine yaklaşık 150 metre öncesinde bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı