Ankara'da FETÖ operasyonu: Bylock kullanan 5 kişi gözaltına alındı

17 Temmuz 2024 08:41 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

FETÖ'NÜN SINAV USULSÜZLÜĞÜ SORUŞTURMASINDA 7 GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2015 yılları arasında yapılan bazı sınavlarda soruların FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2011 ve 2015'de yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) sorularının, sınav öncesi örgüt üyelerince ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada, soruları aldığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun (JAMYO) 2015'teki mülakatlarında, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüte yakın adayların kazanmaları sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada da biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.