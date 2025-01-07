Ankara'da FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

07 Ocak 2025 09:14 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:14

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Terör örgütünün finans yapılanmasında aktif rol aldığı tespit edilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün finans ağına darbe vuruldu. Terör örgütüne maddi kaynak sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı kararı çıkarıldı.

ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA TRANSFERİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanı eylemleri ile ilgili soruşturma başlattı.

“Yusuf/Yusuf Ailesi” olarak adlandırılan, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış, adli işlem görmüş ve örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine, kurye aracılığıyla elden veya ATM'lerden kartsız işlemler aracılığıyla para transfer edildiği tespit edildi.

37 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI

Bu yolla örgüte ve örgüt mensuplarına maddi destek sağladığı ve FETÖ'nün finans yapılanmasında aktif rol aldığı belirlenen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin 22'si yakalanırken, aranan 15 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.